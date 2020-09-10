‘Müzik aleti’ deyip servet bıraktı

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Yuri Kurnosov, 89 yaşında ölen teyzesinin ardından toplamak için geldiği evde inanılmaz bir sürprizle karşılaştı. Tula Vilayeti'ne bağlı Uzlovaya adlı kasabadaki evin eşyaları arasında 17'nci yüzyıldan kalma Stradivarius marka bir keman vardı. Ünlü keman ustası Stradivarius'un (1644-1737) 1721'de yaptığı kemanlardan biri 2011'de açık artırmada 12.7 milyon dolara (yaklaşık 95 milyon lira) alıcı bulmuştu. 90 yaşına basmaya haftalar kala hayatını kaybeden Vera Çekmezova adlı kadının ölmeden önce yeğenine, kendisine bir müzik aleti bıraktığını söylediği öğrenildi. Orijinalliği teyit edilen kemanın içinde Antonius Stradivarius imzasıyla birlikte 1691 tarihi okunuyor. İşin ilginç yanı kemanın sahibi Vera Çekmezova'nın musahebeci olması ve müzikle hiç bir ilgisinin olmaması. Eşi de madenci olan kadının, kemanı kendisine büyüklerinden kalan bir "aile mirası" olarak sakladığı belirtildi.Komsomolskaya Pravda gazetesine konuşan Yuri Kurnosov, uzmanların kemanın orijinalliğini teyit ettiğini, ancak kemanın bizzat Stradivarius'un mu, yoksa atölyesinde çalışan başka birinin mi elinden çıktığı konusunun netlik kazanmadığını söyledi. Rus uzmanlar o dönemde Alman ustaların yaptığı ve "daha fazla değer kazansın" diye Stradivarius'un imzasının atıldığı çok sayıda keman olduğunu, orijinalliğin anlaşılmasının zaman alacağını söylüyor. Kemanın ailenin eline nasıl geçmiş olabileceği bilinmiyor. Kurnosov kemanı açık artırma ile satışa çıkarmak ve "milyonlarca dolar" kazanmak niyetinde. türkrus.com