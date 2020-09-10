Oxford’un aşı çalışmaları durduruldu

Dünya genelinde Kovid- 19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 901 bin 871'e, vaka sayısı 27 milyon 740 bin 264'e ulaştı. Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısının son aşamadaki klinik testleri ise bir deneğin aşıya olumsuz tepkiler vermesi üzerine askıya alındı. DSÖ'ye göre, şu anda koronavirüs aşısı geliştirilmesini öngören dünya genelinde 176 farklı çalışma var. Bunların 33'ünde insanlar üzerinde denemeler yapılıyor, dokuz çalışma ise test sürecinin son aşamasında bulunuyor.Öte yandan Japonya'nın Hokkaido eyaletinden Kushiro'ya giden uçak, maske takmak istemeyen yolcu nedeniyle acil iniş yaptı.