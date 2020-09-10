Son dakika haberi: NATO karargahında kritik görüşme! Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz'i görüşecek! Hangi konular masada olmayacak?

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyon her geçen gün yükselirken sıcak bir gelişme yaşandı. İki ülke Brüksel'de NATO öncülüğünde masaya oturacak. Kritik görüşme Türk ve Yunan askeri heyetleri arasında olacak.

Son dakika haberi | Türkiye ile Yunanistan arasında flaş kritik görüşme! Hangi konular masada olacak? | Video

KRİTİK TOPLANTI BUGÜN GERÇEKLEŞECEK

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in girişimi ile iki ülke askeri heyetlerinin dün Brüksel'de görüşmesi kararlaştırılmıştı. Ancak NATO Askeri Komite Başkanlığı toplantının 10 Eylül'e ertelenmesini istedi. Ertelenme nedeni açıklanmadı.

'GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ' MESAJI

Konunun diyalogla çözülmesine yönelik çabaları destekleyen Türkiye, dün yapılması planlanan toplantıya yönelik her türlü hazırlığı yapmıştı. Hatırlanacağı gibi NATO Askeri Komite Başkanı Stuart Peach önceki gün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'da temaslarda bulunmuş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da kabul edilmişti. Akar görüşmede NATO Genel Sekreteri'nin diyalog çağrılarının olumlu karşılandığını, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kıyısı olan tüm ülkelerin haklarını gözeten bir yaklaşımdan yana olduğunu, sorunların çözümünde diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerine önem verdiğini söylemişti.

ÇATIŞMAYI ÖNLEME TEDBİRLERİ

Yarın yapılacak toplantıda iki ülke askeri heyetlerinin "çatışmayı önleme tedbirleri" anlamına gelen "ayrıştırma usullerini" görüşmeleri bekleniyor. Bu kapsamda Doğu Akdeniz'de ihtilaflı ve ihtilaflı olmayan bölgelerin tespitinin yapılması öngörülüyor. Ayrıca askeri gerilimin ve Navtex savaşlarının sona erdirilmesinin de hedeflendiği bildirildi. Bu arada NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ittifak içindeki görüşmelerin, Almanya'nın liderliğinde yürütülen siyasi diyalog girişiminin bir alternatifi olmadığını vurgulamıştı.

GÜNDEME ALINMAYACAK KONULAR

Kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge ve hidrokarbon kaynaklarının adil paylaşımı gibi konular bugün kesinlikle gündeme gelmeyecek.

Son dakika: Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz görüşmesi! NATO tarihi duyurdu...

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz'de provokasyon yapanlara 9 Eylül uyarısı: İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler

Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıran Yunanistan istediği desteği bulamadı! Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi...