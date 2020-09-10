Son dakika haberi: Ünlü oyuncunun sevgilisi intiharı ve uyuşturucu trafiğini organize etme suçundan tutuklandı!

Hindistan film sektörünün yıldızlarından Chakraborty'nin adı sevgilisinin intiharını planlama suçuna karıştı. Sevgilisi Singh Rajput öldükten sonra hesabındaki parayı transfer eden 28 yaşındaki Bollywood yıldızı yaşananları reddeden bir açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncu Rajput'un ölümüne neden olan uyuşturucu trafiğini organize etme suçundan tutuklanan Chakraborty aktif uyuşturucu satıcısı olarak kabul edildi.
Bollywood oyuncusu Rhea Chakraborty, haziran ayında hayatını kaybeden aktör sevgilisi Sushant Singh Rajput'un ölümüyle bağlantılı bir uyuşturucu davasından tutuklandı.
Rajput (34) 14 Haziran'da Mumbai'deki evinde ölü bulundu. Polisin ilk bulguları, ölümün bir intihar sonucu olduğunu gösterdi ve olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
Hint medyasına göre Chakraborty (28), uyuşturucu davasında Hindistan Narkotik Kontrol Bürosu tarafından sorgulanmasının ardından tutuklandı.
Yerel kaynaklar, Rajput'un ölümünden bu yana, ailesinin Chakraborty'ye karşı polise şikayette bulunduğunu, onu intihara sürüklemekle ve parasını transfer etmekle suçladığını söylüyor.
Chakraborty, kardeşi Showik ve Rajput'un eski menajeri Samuel Miranda, uyuşturucu davasında tutuklandı. BBC, üç kişi hakkındaki suçlamaların henüz açıklanmadığını, ancak Rajput'u ölüme götürdüğü iddia edilen uyuşturucu tüketimini organize etmek ve ödemekle suçlandıklarını bildirdi.
Chakraborty polis tarafından "aktif uyuşturucu satıcısı" olarak kabul edildi.
Chakraborty ve Rajput 2019 yılında ilişkiye başlamış ve çift geçen aralık ayında aynı eve taşınmıştı.
Chakraborty, Rajput'un ailesinin şikayeti üzerine soruşturmanın merkezinde yer aldı. Ünlü aktris, geçen ay avukatı aracılığıyla kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği bir açıklama yaptı.