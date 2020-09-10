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haberi: Ünlü oyuncunun sevgilisi intiharı ve uyuşturucu trafiğini organize etme suçundan tutuklandı!

2 ay önce intihar eden dünyaca ünlü Hintli aktör 'un ölümüyle ilgili gelişmeleri yaşanıyor. Hayatını kaybeden Rajput'un kendisi gibi ünlü sevgilisi oyuncu Rhea ölümden sorumlu tutularak tutuklandı. Sevgilisinin intiharına zemin hazırladığı, ölümle bağlantılı bir uyuşturucu davasından tutuklanarak cezaevine gönderilen Rhea'nın sevgilisinin parasını transfer ettiği öğrenildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 10.9.2020 11:20 Son Güncelleme: 10.9.2020 11:22 ABONE OL
Son dakika haberi: Ünlü oyuncunun sevgilisi intiharı ve uyuşturucu trafiğini organize etme suçundan tutuklandı!

Hindistan film sektörünün yıldızlarından 'nin adı sevgilisinin intiharını planlama suçuna karıştı. Sevgilisi Singh Rajput öldükten sonra hesabındaki parayı transfer eden 28 yaşındaki Bollywood yıldızı yaşananları reddeden bir açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncu Rajput'un ölümüne neden olan uyuşturucu trafiğini organize etme suçundan tutuklanan Chakraborty aktif uyuşturucu satıcısı olarak kabul edildi.

Son dakika haberi: Ünlü oyuncunun sevgilisi intiharı ve uyuşturucu trafiğini organize etme suçundan tutuklandı!

Bollywood oyuncusu Rhea , haziran ayında hayatını kaybeden aktör sevgilisi 'un ölümüyle bağlantılı bir uyuşturucu davasından tutuklandı.

Rajput (34) 14 Haziran'da Mumbai'deki evinde ölü bulundu. Polisin ilk bulguları, ölümün bir intihar sonucu olduğunu gösterdi ve olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Hint medyasına göre Chakraborty (28), uyuşturucu davasında Hindistan Narkotik Kontrol Bürosu tarafından sorgulanmasının ardından tutuklandı.

Son dakika haberi: Ünlü oyuncunun sevgilisi intiharı ve uyuşturucu trafiğini organize etme suçundan tutuklandı!

Yerel kaynaklar, Rajput'un ölümünden bu yana, ailesinin 'ye karşı polise şikayette bulunduğunu, onu intihara sürüklemekle ve parasını transfer etmekle suçladığını söylüyor.

Chakraborty, kardeşi Showik ve Rajput'un eski menajeri Samuel Miranda, uyuşturucu davasında tutuklandı. BBC, üç kişi hakkındaki suçlamaların henüz açıklanmadığını, ancak Rajput'u ölüme götürdüğü iddia edilen uyuşturucu tüketimini organize etmek ve ödemekle suçlandıklarını bildirdi.

Son dakika haberi: Ünlü oyuncunun sevgilisi intiharı ve uyuşturucu trafiğini organize etme suçundan tutuklandı!

polis tarafından "aktif uyuşturucu satıcısı" olarak kabul edildi.

Chakraborty ve Rajput 2019 yılında ilişkiye başlamış ve çift geçen aralık ayında aynı eve taşınmıştı.

Son dakika haberi: Ünlü oyuncunun sevgilisi intiharı ve uyuşturucu trafiğini organize etme suçundan tutuklandı!

, Rajput'un ailesinin şikayeti üzerine soruşturmanın merkezinde yer aldı. Ünlü aktris, geçen ay avukatı aracılığıyla kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği bir açıklama yaptı.

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Son dakika haberi: Ünlü oyuncunun sevgilisi intiharı ve uyuşturucu trafiğini organize etme suçundan tutuklandı!
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