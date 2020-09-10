Son dakika haberi: Ünlü oyuncunun sevgilisi intiharı ve uyuşturucu trafiğini organize etme suçundan tutuklandı!

Yerel kaynaklar, Rajput'un ölümünden bu yana, ailesinin Chakraborty'ye karşı polise şikayette bulunduğunu, onu intihara sürüklemekle ve parasını transfer etmekle suçladığını söylüyor.

Chakraborty, kardeşi Showik ve Rajput'un eski menajeri Samuel Miranda, uyuşturucu davasında tutuklandı. BBC, üç kişi hakkındaki suçlamaların henüz açıklanmadığını, ancak Rajput'u ölüme götürdüğü iddia edilen uyuşturucu tüketimini organize etmek ve ödemekle suçlandıklarını bildirdi.