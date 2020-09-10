Son dakika: İsrail gazetesinden çarpıcı Türkiye yorumu! "Türkiye Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü"

İsrail basınından Jerusalem Post gazetesi, Türkiye'nin savunma sanayinde attığı adımları yazdığı haberinde, özellikle sıvı yakıtlı roket motoru çalışmaları ve Bayraktar SİHA'larının başarılarını vurguladı.

TÜRKİYE BÖLGENİN BİR NUMARALI ASKERİ GÜCÜ

Türkiye'nin savunma sanayiindeki ses getiren çalışmaları İsrail basınında da geniş yankı uyandırdı. İsrail gazetesi, Türkiye'nin Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü olma yolunda ilerlediğini belirtti.

İsrail gazetesinden dikkat çeken Türkiye yorumu: "Türkiye Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü" | Video

Türkiye tarafından geliştirilen güdümlü silah teknolojilerine ve sıvı yakıtlı roket motoru çalışmalarına işaret edilen haberde, bu yöntem ile Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılıktan kurtulmayı amaçladığı yazıldı.

Haberde ayrıca, bölgede Türkiye'nin, stratejik öneme sahip Katar ve Somali gibi ülkelerde askeri üsler kurmasına da dikkat çekildiği haberde, Türkiye'nin batı ülkelerine ve Çin'e benzer minyatür, hipersonik ve yönlendirilmiş enerji silahları üreterek savunma kabiliyetini genişletmeyi amaçladığı ifade edildi.

"TÜRKİYE BİR DÜNYA MARKASI HALİNE GELDİ"

Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisinde bir dünya markası haline geldiğine özellikle vurgu yapan İsrail gazetesi, Bayraktar SİHA'larının başarısına işaret ederek Irak, Suriye ve Libya'da SİHA'ların etkili bir biçimde kullanılmasına da dikkat çekti.