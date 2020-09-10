Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Yunanistan ve Fransa'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak adım! Miçotakis,18 Rafale savaş uçağı alacak

Son dakika: Yunanistan ve 'dan 'de gerilimi tırmandıracak adım! Miçotakis,18 Rafale savaş uçağı alacak

ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, bugün gerçekleştirecekleri görüşme öncesinde Türkiye'ye yönelik haddi aşan ifadeler kullandı. 'de yaşanan gerilimi daha da tırmandırmaya çalışan Yunanistan ve Fransa'dan skandal bir adım daha geldi. Edinilen son dakika habere göre Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alacak.

DHA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 15:00 Son Güncelleme: 10.9.2020 15:06 ABONE OL
Son dakika: Yunanistan ve Fransa'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak adım! Miçotakis,18 Rafale savaş uçağı alacak

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in, bugün Korsika'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi öncesinde, Yunan Deniz Kuvvetleri için iki Fransız fırkateyninin kiralanmasının masada olduğu ifade edildi.

Avrupa Birliği'nin güney ülkeleri (MED7), bugün Fransa'nın Korsika adasında bir araya gelecek.Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in, bugün Korsika'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek. Yunan basınının "Fransa'dan ödünç fırkateyn" başlıklarıyla aktardığı haberinde, Macron, Miçotakis'e yeni fırkateyn satılıncaya kadar 2019'da inşa edilmiş FREMM tipi iki fırkateynin finansal kiralama yoluyla Atina'ya tahsis edilmesinin önerileceği kaydedildi.

FRANSA ATİNA'YA 18 RAFALE UÇAĞI SATMAYA HAZIRLANIYOR

Yunan medyası görüşmede,Miçotakis'in Yunan hava kuvvetlerini güçlendirmenin yollarini aradığını bu bağlamda, Fransa'dan Rafale tipi savaş uçağı alımı, deniz kuvvetlerini için de "Belharra" tipi firkateyn alımının masada olacağı ifade edildi. Yunan medyası aynı zamanda, Fransa'nın Atina'ya 12'si yeni olmak üzere, toplamda 18 Rafale tipi savaş uçağı ve halihazırda iki firkateynini kiralamak için anlaşmaya varıldığını ileri sürdü. Öte yandan, Miçotakis'in önümüzdeki hafta Selanik'te Yunanistan'ın yeni silahlandırma programını açıklayacağı kaydedildi.

Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten haddini aşan sözler! Türkiye'yi yine AB ile tehdit etti...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan haddi aşan sözler! Türkiye'ye karşı AB'ye skandal çağrı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten o sözlere çok sert tepki

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Yunanistan ve Fransa'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak adım! Miçotakis,18 Rafale savaş uçağı alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA