Trump, Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht Prensi korumuş

Gazeteci Robert Woodward, yeni kitabında birçok gizli bilgiye yer verirken, aynı zamanda okuyucularını da şaşırtmaya devam etti.

VELİAHT PRENS'İN ABD KONGRESİ TARAFINDAN İNCELENMESİNİ ENGELLEDİ

Woodward, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin süreçte Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı ABD Kongresinin incelemesinden koruduğunu söylediğini yazdı.

Woodward'ın gelecek hafta salı günü çıkacak "Öfke" başlıklı kitabının bir kopyasına ulaşan Business Insider'ın haberine göre, Trump, Veliaht Prens Selman'ı Kaşıkçı cinayetine ilişkin Kongre incelemesinden kurtardı.

"ONLARI DURDURMAYI BAŞARDIM"

Woodward'ın kitap için 18 geniş kapsamlı röportaj yaptığı Trump'n, 22 Ocak'taki görüşmelerinde, Kaşıkçı cinayetinin ardından Veliaht Prens'i kendisinin kurtardığını savunarak, "Kongre'nin onu rahat bırakmasını sağladım. Onları durdurmayı başardım." dediği ileri sürüldü.

Woodward ile görüşmesi sırasında, "Ne demek istediğini anlıyorum" diyen ABD Başkanı, sürece çok fazla "müdahil" olduğunu belirterek, "Durumla ilgili her şeyi biliyorum." ifadesini kullandığı kaydedildi.

MASUM OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Trump, Suudi Arabistan'ın ABD ürünlerine milyarlarca dolar harcadığını vurguladığı görüşmede, ABD istihbaratının aksini tespit etmesine rağmen Veliaht Prens'in masum olduğunu iddia ettiğini de dile getirdi.

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