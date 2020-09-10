Trump'tan şoke eden itiraf! Covid-19'un ilk aylarında ne kadar ölümcül ve bulaşıcı olduğunu biliyorduk

TEHLİKEYİ BİLİYORDUK

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'li gazeteci Bob Woodward'ın yeni kitabındaki, "Trump en başından beri Covid-19'un tehlikelerini biliyordu ancak halka açıklamadı ve halka virüsü olduğundan farklı gösterdi" iddiaları ile ilgili olarak, "Ülkemizdeki paniği azaltmak için belki de bunu yapmış olabiliriz. Ben bu ülkenin lideriyim. Ülkemi çok seviyorum. Halkın ürkmesini ya da panik oluşturmayı sevmiyorum. Biz millet olarak güven ve güç göstermek istiyoruz. Benim yaptığım sadece bu" şeklinde konuştu.