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Trump'tan şoke eden itiraf! Covid-19'un ilk aylarında ne kadar ölümcül ve bulaşıcı olduğunu biliyorduk

'de 6 buçuk milyon kişinin enfekte olduğu,200 bine yakın kişinin ise hayatını kaybettiği coronavirüs pandemisi ile ilgili ABD Başkanı 'tan itiraf gibi açıklama geldi. Trump, coronavirüs salgınının bu kadar bulaşıcı ve ölümcül olduğunu bilgini söyledi. Trump, halkı paniğe sürüklemek istemediklerini ifade ettiği açıklamasında Amerikan halkını yanılttığını itiraf etti.

İHA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 09:38 Son Güncelleme: 10.9.2020 10:10 ABONE OL
Trump'tan şoke eden itiraf! Covid-19'un ilk aylarında ne kadar ölümcül ve bulaşıcı olduğunu biliyorduk

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgının ilk aylarında ne kadar ölümcül ve bulaşıcı olduğunu bildiğini ve Amerikan halkını yanılttığını kabul ederek, "Halkı paniğe sürüklemek istemedik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan korona virüs itirafı | Video

ABD Başkanı Donald Trump, ülke çapında 195 binden fazla insanı öldüren yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınını önemsiz gösterdiği iddialarını kabul ederek, "Halkı paniğe sürüklemek istemedik" şeklinde konuştu.

TEHLİKEYİ BİLİYORDUK

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'li gazeteci Bob Woodward'ın yeni kitabındaki, "Trump en başından beri Covid-19'un tehlikelerini biliyordu ancak halka açıklamadı ve halka virüsü olduğundan farklı gösterdi" iddiaları ile ilgili olarak, "Ülkemizdeki paniği azaltmak için belki de bunu yapmış olabiliriz. Ben bu ülkenin lideriyim. Ülkemi çok seviyorum. Halkın ürkmesini ya da panik oluşturmayı sevmiyorum. Biz millet olarak güven ve güç göstermek istiyoruz. Benim yaptığım sadece bu" şeklinde konuştu.

Trump, korona virüs salgınının baş sorumlusunun Çin olduğunu bir kez daha tekrarlayarak ABD'nin Covid-19 salgını ile başarılı bir mücadele yürüttüğünü ve yakın zamanda aşı ve ilaç anlamında büyük atılım yapacaklarını ifade etti.

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Trump'tan şoke eden itiraf! Covid-19'un ilk aylarında ne kadar ölümcül ve bulaşıcı olduğunu biliyorduk
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