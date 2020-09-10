Yunanistan'da göçmen kampı kül oldu! Yunanistan'ın göçmenlere tavrı eleştirilerin odağı oldu! Almanya'dan Yunanistan'a kınama...

Midilli Adası'nda Yunanistan'ın en büyük mülteci kampı Moria Mülteci Kampı'nda yaşam mücadelesi veren 13 bin mülteci son günlerde daha da zor günler yaşamaya başladı.

MİDDİLLİ'DE ÇIKAN YANGINDA KAMP KÜL OLDU

Mülteci kampında ardı ardına yangınların çıkması sonrasında dün gece mülteci kampında çıkan son yangın sonrasında mülteci kampı küle döndü. 13 bin mültecinin Midilli'nin merkezine doğru yürümeye başladığı, koşullarının çok zor olduğu öğrenildi.