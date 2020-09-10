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'da göçmen kampı kül oldu! Yunanistan'ın göçmenlere tavrı eleştirilerin odağı oldu! 'dan Yunanistan'a kınama...

’ndaki Moria ’nda yaşam mücadelesi veren göçmenlere yardım bir yana uzun bir süredir de ilgisiz davrandı. Adada çıkan yangınlar sonrasında ise göçmenlerin kaldığı kamp kül oldu. Yunanistan’a birçok ülkeden mültecilerle ilgili davranışları noktasında tepki gösterildi. ’daki eylemde Yunanistan kınandı. Bugün ise Yunanistan, Midilli Adası’nda ilan ettiğini duyurdu. Bilindiği üzere Yunanistan, ’ndeki mültecilerin botlarını batırarak katliamlara imza atıyor

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 12:50 Son Güncelleme: 10.9.2020 12:57 ABONE OL
Yunanistan'da göçmen kampı kül oldu! Yunanistan'ın göçmenlere tavrı eleştirilerin odağı oldu! Almanya'dan Yunanistan'a kınama...

Midilli Adası'nda Yunanistan'ın en büyük mülteci kampı Moria Mülteci Kampı'nda yaşam mücadelesi veren 13 bin mülteci son günlerde daha da zor günler yaşamaya başladı.

MİDDİLLİ'DE ÇIKAN YANGINDA KAMP KÜL OLDU

Mülteci kampında ardı ardına yangınların çıkması sonrasında dün gece mülteci kampında çıkan son yangın sonrasında mülteci kampı küle döndü. 13 bin mültecinin Midilli'nin merkezine doğru yürümeye başladığı, koşullarının çok zor olduğu öğrenildi.

ALMANYA'DA EYLEMCİLER YUNANİSTAN KINANDI

Bugün ise Yunanistan'ın Midilli Adası'nda dört ay olağanüstü hal ilan edildiğini Yunanistan'daki yetkililer kamuoyuna duyurdu. Mültecilerle ilgili çalışmalar yapan birçok mülteci kuruluşu, Midilli'deki insanlık dramıyla ilgili tepki gösterdi. En son Almanya'da Yunanistan'ın Midilli Mülteci Kampı'nda yaşanan dramla ilgili eylem yapıldı.

YUNANİSTAN EGE DENİZİ'NDE MÜLTECİLERİ KATLEDİYOR

Bilindiği üzere Yunanistan Ege Denizi'nden Yunanistan'a geçmeye çalışan mültecilerin botlarını batırarak ise birçok mültecinin hayatını kaybetmesine neden olarak katliamlara imza atıyor. Yunanistan'ın mültecilerle ilgili davranışlarına dünyanın tepkisi merak konusu…

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Yunanistan'da göçmen kampı kül oldu! Yunanistan'ın göçmenlere tavrı eleştirilerin odağı oldu! Almanya'dan Yunanistan'a kınama...
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