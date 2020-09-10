Yunanistan'da göçmen kampı kül oldu! Yunanistan'ın göçmenlere tavrı eleştirilerin odağı oldu! Almanya'dan Yunanistan'a kınama...

Midilli Adası'nda Yunanistan'ın en büyük mülteci kampı Moria Mülteci Kampı'nda yaşam mücadelesi veren 13 bin mülteci son günlerde daha da zor günler yaşamaya başladı.
MİDDİLLİ'DE ÇIKAN YANGINDA KAMP KÜL OLDU
Mülteci kampında ardı ardına yangınların çıkması sonrasında dün gece mülteci kampında çıkan son yangın sonrasında mülteci kampı küle döndü. 13 bin mültecinin Midilli'nin merkezine doğru yürümeye başladığı, koşullarının çok zor olduğu öğrenildi.
ALMANYA'DA EYLEMCİLER YUNANİSTAN KINANDI
Bugün ise Yunanistan'ın Midilli Adası'nda dört ay olağanüstü hal ilan edildiğini Yunanistan'daki yetkililer kamuoyuna duyurdu. Mültecilerle ilgili çalışmalar yapan birçok mülteci kuruluşu, Midilli'deki insanlık dramıyla ilgili tepki gösterdi. En son Almanya'da Yunanistan'ın Midilli Mülteci Kampı'nda yaşanan dramla ilgili eylem yapıldı.
YUNANİSTAN EGE DENİZİ'NDE MÜLTECİLERİ KATLEDİYOR
Bilindiği üzere Yunanistan Ege Denizi'nden Yunanistan'a geçmeye çalışan mültecilerin botlarını batırarak ise birçok mültecinin hayatını kaybetmesine neden olarak katliamlara imza atıyor. Yunanistan'ın mültecilerle ilgili davranışlarına dünyanın tepkisi merak konusu…Yunanistan'daki Moria sığınmacı kampında ikinci kez yangın çıktı Yunanistan’da iki ayrı bölgede orman yangını!