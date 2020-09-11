Almanya’da PKK yandaşları ile polis arasında arbede

Almanya'da 80 terör örgütü PKK yandaşı, hakkında dava açıldı. Alman medyasında yer alan habere göre yaklaşık 80 terör örgütü PKK yandaşı, Hannover, Uelzen, Lüneburg şehirlerinde düzenlenen eylemlerden Hamburg'a dönüşte trene biletsiz bindi.

POLİS İLE TERÖRİSTLER ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

PKK yandaşlarının bilet soran görevlilere direnerek zorbalık yapmaları üzerine olay yerine 200'den fazla polis geldi. Alman polisi, bileti bulunmayan PKK yandaşlarını trenden indirmek istedi, PKK yandaşlarının buna direnmesi üzerine arbede çıktı.

TERÖRİSTLERE DAVA AÇILACAK

Polisten yapılan açıklamada, bileti bulunmayan PKK yandaşlarının zorluk çıkardığı, "görevlileri tekmeleyip saldırdığı" belirtildi. Polisin kimliklerini belirlediği 80'den fazla PKK yandaşı hakkında biletsiz kaçak yolculuk yapmaktan, görevi başındaki polis memurlarına mukavemetten ve adam yaralamaktan dava açılacak.

BAZILARI ÜLKEDE KAÇAK BULUNUYOR

Öte yandan PKK yandaşlarının bazılarının Almanya'da oturum haklarının dahi olmadığı ve kaçak olarak bulundukları tespit edildi.

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