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Dışişleri’nden ’ne tepki

Giriş Tarihi: 11.9.2020 ABONE OL
Dışişleri’nden Arap Ligi’ne tepki
Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi'nin 9 Eylül'de gerçekleşen Bakanlar Konseyi toplantısında Türkiye ile ilgili alınan kararları "tümüyle reddettiğini" bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Arap Ligi'nin, bölgede güvenlik ve istikrarına yönelik olumlu bir rol üstlenmeye davet edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Söz konusu toplantıda ülkemizle ilgili olarak alınan kararları tümüyle reddediyoruz. Bu kararların esasen ciddiye alınacak bir tarafı bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı. Ayrıca, Türkiye'nin bölgenin istikrarına büyük önem verdiği belirtildi.
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Dışişleri’nden Arap Ligi’ne tepki
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