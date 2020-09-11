Dışişleri’nden Arap Ligi’ne tepki

DışişleriBakanlığı, Arap Ligi'nin 9 Eylül'de gerçekleşen Bakanlar Konseyi toplantısında Türkiye ile ilgili alınan kararları "tümüyle reddettiğini" bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Arap Ligi'nin, bölgede güvenlik ve istikrarına yönelik olumlu bir rol üstlenmeye davet edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Söz konusu toplantıda ülkemizle ilgili olarak alınan kararları tümüyle reddediyoruz. Bu kararların esasen ciddiye alınacak bir tarafı bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı. Ayrıca, Türkiye'nin bölgenin istikrarına büyük önem verdiği belirtildi.