İdlib halkı, Türkiye'ye destek verdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de saldırılara maruz kalarak birçok şehit verdi.

İdlib halkından Türkiye'ye destek gösterileri | Video

GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

İdlib halkı, Türk askerlerinin şehit düşmesi nedeniyle 'Türkiye'ye destek' gösterileri düzenledi.

İDLİB HALKINDAN TÜRKİYE'YE DESTEK

Hatay'ın karşısındaki Suriye topraklarında yer alan İdlib kentinin merkezinde ve çevre ilçelerinde toplanan halk, hem Türk hem de Suriye "devrim" bayrakları ile bir araya geldi.

"SURİYE VE TÜRKİYE HALKI BİRDİR"

Kent merkezindeki siviller, İdlib kentinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın resmini taşıyarak, "Kalplerimizde kalacak Serdar", "Suriye ve Türkiye halkı birdir" yazılı pankartlarla Türkiye'ye destek sloganları attı.

"HALKIN ARASINA FİTNE SOKMAK İSTİYORLAR"

Gösterilere katılan sivillerden Abdulhalim Nakouh, AA muhabirine, terör örgütünün Türkiye ile Suriye halkının arasına fitne sokmak istediğini ifade etti.

Saldırının gerçekleştiği Muatrim köyünün M4 karayoluna yakın olması nedeniyle stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Nakouh, "Bu tür saldırılara karşı halk olarak tedbirli ve bilinçli olmamız gerekli." dedi. Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan, Suriye'nin İdlib bölgesinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olmuştu.

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