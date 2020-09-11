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Kargo gemisinin kurtardığı göçmenlerin umudu

İtalyan sivil toplum kuruluşu () Mediterranea Saving Humans, bir aydan fazladır "" isimli yük gemisinde güvenli liman bekleyişini sürdüren 27 göçmeni "" isimli kurtarma teknesine aldı. Göçmenlerin güvenli liman bekleyişi, sivil toplum kuruluşu gemisinde devam edecek

AA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 20:55 ABONE OL
Kargo gemisinin kurtardığı göçmenlerin umudu

STK, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 38 gün önce Maersk Etienne yük gemisinin orta Akdeniz'de kurtardığı biri hamile 27 göçmenin, Mare Jonio gemisine transfer edildiğini duyurdu.

Göçmenlerin güvenli liman bekleyişi, sivil toplum kuruluşu gemisinde devam edecek.

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Mediterranea Saving Humans, başka bir paylaşımında Malta başta olmak üzere Avrupa ülkelerine 27 göçmeni almaları için çağrıda bulundu, Malta makamlarının sorumluluk kabul etmediklerini kendilerine aktardığını bildirdi.

STK, Malta'nın bu hareketiyle uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal ettiğini savundu.

Danimarka bayraklı Maersk Etienne gemisi, 27 göçmeni 4 Ağustos'ta denizden kurtararak güvertesine almıştı. O tarihten bu yana bölgeye en yakın Avrupa Birliği üyesi ülke Malta başta olmak üzere bölge ülkelerine göçmenleri tahliye için çağrı yapan gemi, söz konusu ülkelerden herhangi bir yanıt alamamıştı.

Birleşmiş Milletler ve göçle ilgili uluslararası kuruluşlar, daha önce pek çok kez kargo gemisindeki göçmenlerin güvenli bir limana çıkartılması için çağrıda bulunmuştu.

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Kargo gemisinin kurtardığı göçmenlerin umudu
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