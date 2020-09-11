Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı

Danımarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) üyeleri İsveç'in başkenti Stockholm'de yeni bir provokasyona imza attı. Türklerin ve Müslümanların kalabalık yaşadığı Stockholm'ün Rinkeby, Fittja, Alby, Husby ve Upplansvesby mahallerinde 12 Eylül'de polisten Kur'an'ı Kerim yakmak için izin isteyen ırkçı parti üyeleri bu izin çıkmayınca, provokasyonu gizlice gerçekleştirdi. Sosyal medyada yayımladıkları videoda yer alan görüntülere göre, ırkçı parti üyelerinin içinde bulunduğu araç, sabahın erken saatlerinde Rinkeby mahallesi merkezine geldi. Araçtan inen bir kişi üzerine benzin döktüğü Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi. Çirkin eylemi gerçekleştiren ırkçı üyeler kimse görmeden hızla olay yerinden uzaklaştı. Türkiye, İslam düşmanı ve ırkçı çirkin provokasyona sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsveç'in başkenti Stockholm'de bir grup ırkçı barbarın kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim'i yakarak saygısızlık yapmalarını lanetliyoruz" denildi. Geçen ay, Danimarka'dan İsveç'in Malmö kentine gelen Stram Kurs lideri Rasmus Paludan'ın yandaşları, polisin izin vermemesine rağmen Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Provokasyon görüntülerinin internette yayılmasının ardından Malmö'de ırkçılık karşıtı grup, olaya tepki göstermişti. Polis, Kur'an-ı Kerim yakan 3 kişiyi gözaltına almıştı.