Macron ölçüyü tamamen kaçırdı! Macron sonucu hüsran olacak bir maceranın peşinde...

MED-7'DEN İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Yazıyı kaleme aldığımız sırada toplantıda kimin nasıl konuştuğuyla ilgili olarak medyaya sızan detaylı bilgiler olmasa da bazı liderlerin Macron'la hemfikir olmadığına ilişkin birtakım bilgiler vardı. Örneğin El Pais'te yayımlanan konuyla ilgili bir haber yorumda Temmuz sonunda Atina ve Ankara'yı ziyaret etmiş olan İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya'nın, "sorunların yaptırımlar veya güç kullanarak değil ancak diyalogla, görüşmeler yoluyla çözülebileceği" görüşünde olduğu aktarılıyordu. İspanya, İtalya ve Almanya'nın Libya konusunda da Fransa ile paralel bir tutum benimsemediği vurgulanıyordu.

Haber-yorumda İspanya'nın Akdeniz'de AB'nin özellikle ABD'den özerk bir politika izlemesine sıcak baktığı ama Fransa gibi sert bir politikadan yana olmadığı, İtalya'nın da benzer bir politika izlediği belirtiliyor. Ayrıca iki ülkenin gündemde yer alan göçmen sorununa çok duyarlı olduğu ve özellikle bu sorunu körükleyebileceği kaygısıyla AB'nin Erdoğan'la gerilim yaşamasından yana olmadığının altı çiziliyordu.

Nitekim toplantı sonunda yeniden medyanın karşısına geçen Macron "Türkiye ile sorumlu bir diyaloğu canlandırma ortak iradesini" dile getirmek zorunda kaldı. "Diyaloğun bölgede denge yollarını bulmak için" başlatıldığını açıklarken, "Saf değiliz ama iyi niyetle yeniden angaje olmak istiyoruz" dedi ve ekledi: "Amacımız Türkiye ile ilişkilerin gerçekten normalleştirmek."

İSPANYA VE İTALYA İSTEDİĞİ DESTEĞİ VERMEDİ

Yaptırım konusu yayımlanan sonuç bildirisine yansıdı yansımasına ama Le Monde'un bu sabahki haberinin başlığı ve içeriğinde yer aldığının aksine, Türkiye konusunda tam bir dayanışma olmadığı açık. Nitekim El Pais'nin konuyla ilgili bu sabahki haberi "İspanya ve İtalya, Macron'un Türk Cumhurbaşkanı'na saldırısını frenledi" başlığını taşıyor. Haberin içeriğinde Malta ile Portekiz'in de Madrid ve Roma'ya destek verdiği belirtiliyor.

Bildiride, 24-25 Eylül'de yapılacak AB Zirvesi'nde ancak "Türkiye diyaloğu reddeder ve tek taraflı etkinliklerini sürdürürse" yaptırımların gündeme geleceği belirtiliyor. Yunanistan ve GKRY'nin de imzasını taşıyan bu bildiri, Macron'un ve Yunan-Rum ikilisinin beklentilerinin tam karşılanmadığını ortaya koyuyor. Nitekim France 24, Macron'un açılışta Türkiye'nin artık AB'nin ortağı olmadığı cümlesiyle başlayan sert sözlerine değinerek sonunda hangi noktaya geldiğine dikkat çekiyor. Ancak AB'nin, Yunanistan ve GKRY ikilisinin istediği gibi, Türkiye'nin bölgedeki sondajlarını durdurmasını ön koşul olarak kabul etmesi halinde sorunun çözülemeyeceğinin de altını çizmek gerekir.