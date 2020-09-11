Suriye Milli Ordusu’na bin asker daha katıldı

SURİYEMilli Ordusu (SMO) bileşenlerinden Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1000 askeri saflarına kattı. Bab ilçesine bağlı Bzaa beldesinde, 6 aylık askeri eğitimlerini bitiren askerler için mezuniyet ve yemin töreni düzenlendi. Törene, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris ve bölge halkı katıldı. SMO, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile terörden arındırılan bölgeleri kontrol ediyor.