ABD cehenneme döndü: 23 ölü

ABD'nin Kaliforniya, Oregon ve Washington eyaletinde patlak veren ve haftalardır devam eden orman yangınları söndürülemiyor. Çok sayıda yerde devam eden orman yangınları, sıcak havanın da etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Son 48 saatte toplam üç eyaletteki can kaybının 23'e yükseldiği belirtildi. Kaliforniya'nın Butte bölgesindeki yangın bölgesinde dün 7 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla eyalette hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı. 16 kişinin hala kayıp olduğunu belirten yetkililer, ölü sayısının daha da artmasına kesin gözüyle bakıyor. 4 kişinin öldüğü Oregon eyaletindeki yangınlarda 1 yaşındaki bir bebeğin de hayatını kaybettiği aktarıldı. Ağır yaralı anne babanın sağlık durumunun ise kritik olduğu açıklandı.4.2 milyon nüfuslu Oregon eyaletinde yayılmayı sürdüren orman yangınlarından dolayı bölgede yaşayan 500 binden fazla kişinin tahliye edildi. Bu hafta, 4 bin kilometrekarelik alanın yandığı eyalette, sıcak ve rüzgarlı hava nedeniyle yangınların hızla yayıldığı kaydedildi. Bu nedenle Wilsonville'deki ıslah evinde bulunan bin 300'den fazla tutuklu da bir başka birime tahliye edildi. Yangınları kontrol altına almak için 20 bin itfaiyeci mücadele ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Kaliforniya'da devam eden yangınları "büyük afet" ilan ederek federal yardıma onay vermişti. DIŞ HABERLER