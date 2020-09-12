Albino yavruyu dışladılar

Rusya'nın Tyuleny Adası'nda kısa bir süre önce doğan mavi gözlü ve turuncu tüylü deniz asları yavrusu görüntüsüyle şaşırtıyor. Biyologlar, nadir görülen albino yavruya kolonisi tarafından pek ilgi gösterilmediğini belirtiyor. Yavruyu gözlemleyen uzmanlar, koloninin onu kabul etmesi için bir umudun olduğunu, ancak dışlanması durumunda onu bir barınağa taşımayı planlıyor. Araştırmacılar tarafından "çirkin ördek yavrusu" olarak adlandırılan albino deniz aslanlarının her 100 bin doğumdan birinde görüldüğü belirtiliyor. Adada 10 yıl önce doğan albino yavru, kolonisi tarafından reddedilmiş ve ölüme terk edilmişti. "Nafanya" isimli deniz aslanı, bir akvaryuma götürülmüştü. DIŞ HABERLER