Bazı balıklar gizlice karada yürüyor

Bilim insanları sanıldığından daha fazla balık türünün karada yürüme kabiliyeti olduğunu keşfetti. Yeni bir çalışma Asya'ya özgü bir balık ailesi olan Balitoridae'ye mensup çok sayıda türün dört uzvunu kullanarak karada yürüyebildiğini ortaya koydu. Keşif Dünya'da ortaya çıkan en eski canlıların karada nasıl yürümeye başladığına ışık tutabilir. Journal of Morphology adlı hakemli dergide yayımlanan yeni çalışma Balitoridae ailesinden en az 11 türün karada yürüyebildiğini özel anatomik özelliklerini ayrıntılandırarak kanıtladı. Independent Türkçe