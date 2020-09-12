Haddini bil!

TBMM Fransa- Türkiye Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Şanlıurfa milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Macron'un geldiği günden beri Türkiye- Fransa ilişkilerini hep geriye götürdüğünü belirten Gülpınar, "Yüzde 50 oyla seçilmiş birine yüzde 23 -24 oy almış birinin çağrıda bulunması trajikomik" dedi. Macron'un olayı kişiselleştirdiğini söyleyen Gülpınar, "Devlet adabına uymayan açıklamalarıyla sürekli konuyu farklı bir yöne çekiyor. Türkiye'nin iç siyasetine bu kadar müdahil olması hiçbir şekilde Türk halkının kabul edeceği bir durum değil. Fransa'da sarı yelekler olayı oldu. Bizim buna benzer açıklamamız olmadı. Fransa'nın kendi iç sorunları ile ilgileneceğine maalesef Türkiye ile uğraşarak siyasette prim yapacağını düşünüyor. Çok örneği var Türkiye'yi iç siyaset malzemesi yapan hiçbir ülke muvaffak olmadı" diye konuştu.Gülpınar, Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:"Kimsenin haddine değil. Türkiye'de demokrasi var. Cumhurbaşkanları seçimle gelir seçimle gider. Bu tür siyasetin dostluğa hiçbir faydası olmaz. Bizim parlamentolar düzeyinde çok güzel dostluklarımız var. Üst düzeyde bu tür açıklamalar yapınca alttaki çalışmaları da baltalıyor." Gülpınar şöyle devam etti: "Geçmişten gelen çok uzun yılar öncesine dayanan güçlü ilişkilerimiz var ama maalesef siyasette acemi olan kendince siyaset geliştirmeye çalışan anlayış bu ilişkileri zedeliyor. Bunun hiç kimseye de faydası olmaz. Bir an evvel Macron'un genel siyaset anlayışına, diplomasinin gerektiği dile dönmesi lazım. Çünkü bu şekilde diplomatik ilişki kurulamaz. Ülkeler arası ilişkin özü diplomatik dil."