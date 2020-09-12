Hindistan’da köy halkı, yakaladıkları timsah için fidye istedi

Yaşanan İlginç olay, Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Lakhimpur kentinin doğusundaki Midania köyünde meydana geldi. Köy yakınlarında bir timsah olduğunu fark eden köylüler, vahşi hayvan kurtarma ekiplerinden yardım istedi. İki gün yetkililerin gelmesini bekleyen köy halkı, ekipler gelmeyince timsahı kendileri yakaladı. Köylüler iple bağladıkları timsah için yerel yönetimden 50 bin Hint rupisi (5 bin TL) 'fidye' istedi.

"TİMSAHI VERMEYİ REDDEDİYORLAR"

Hintli yetkili Anil Patel, "Bizden timsahı bırakmak için 50 bin Hint rupisi talep ettiler. Timsahı vermeyi reddediyorlar. Timsahı kendileri yakaladıkları için paranın hakları olduğunu düşünüyorlar" dedi. Patel, polis ekiplerinin de yardımıyla saatler süren ikna çalışmalarının ardından köylülerin timsahı doğaya geri bıraktıklarını söyledi.