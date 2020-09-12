Son dakika haberi... Dünya ayağa kalktı: Şampiyon güreşçi Navid Afkari idam edildi!

İran'da idam cezası hala devam ediyor. Fars eyaletindeki protestolar sırasında belediye çalışanı bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen Navid Afkari'nin idam haberi tüm dünyada tepkiyle karşılandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Navid Afkari'nin idam edilmemesi gerektiğini vurgulamıştı. Son dakika haberini ise bu sabah İran Devlet Televizyonu verdi.