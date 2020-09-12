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haberi... Dünya ayağa kalktı: Şampiyon güreşçi idam edildi!

Uluslararası ajansların olarak geçtiği bilgiye göre İranlı şampiyon güreşçi idam edildi. Dışa kapalı bir toplum olan İran'ın yurt dışına çıkan sporcuları arasında yer alan Afkari'nin bu sabaha karşı idam edildiği açıklandı. Tüm dünyanın tepkisini çeken bu haber sonrası akıllara ABD Başkanı Trump'ın çağrısı geldi. Trump, ünlü güreşçinin idam edilmemesi için çağrı yapmıştı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 12.9.2020 13:47 Son Güncelleme: 12.9.2020 13:59 ABONE OL
Son dakika haberi... Dünya ayağa kalktı: Şampiyon güreşçi Navid Afkari idam edildi!
İran'da idam cezası hala devam ediyor. Fars eyaletindeki protestolar sırasında belediye çalışanı bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen Navid Afkari'nin idam haberi tüm dünyada tepkiyle karşılandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Navid Afkari'nin idam edilmemesi gerektiğini vurgulamıştı. Son dakika haberini ise bu sabah İran Devlet Televizyonu verdi.

İran devlet televizyonu, güreşçi Navid Afkari'nin bu sabah idam edildiğini duyurdu. Fars eyaletinde bir belediye çalışanını benzin zammı protestoları sırasında bıçaklayarak öldürme suçundan yargılanan Afkari'nin bu sabah idam edildiği açıklandı.

İranlı güreşçi Afkari'nin idam edileceği haberi daha önce sosyal medyada geniş yer bulmuş ve ABD Başkanı Donald Trump, İranlı güreşçiyi idam etmeyin çağrısı yapmıştı.

Trump resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın muhteşem ve ünlü güreş starı 27 yaşındaki Afkari'yi idam edeceğini duyuyoruz. Afkari'nin tek eylemi sokaklardaki hükümet karşıtı protestolara katılmak" ifadesine yer vermişti.

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Son dakika haberi... Dünya ayağa kalktı: Şampiyon güreşçi Navid Afkari idam edildi!
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