Son dakika haberler... Ünlü rus manken feci şekilde hayatını kaybetti! Galina Fedorova'nın şüpheli ölümü üzerine casus iddiası ortaya atıldı!

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Modelin cansız bedeni İtalyan liman idaresine ait bir devriye botu tarafından bulundu. İtalyan sahil güvenlik görevlileri botta yaptıkları araştırmada, bir drone ve çok sayıda içki şişesi buldu.

Olayın NATO'nun Avrupa'daki en önemli üssünün çok yakınında gerçekleşmesi casusluk şüphesinin doğmasına neden oldu.