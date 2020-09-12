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haberler... Ünlü feci şekilde hayatını kaybetti! 'nın şüpheli ölümü üzerine casus iddiası ortaya atıldı!

Gelen haberine göre; ünlü Rus model İtalya'da fotoğraf çekimi için açıldığı denizde can verdi. Çekim ekibinin NATO üssünün yakınlarında olması ve bot içerisinde drone bulunmasının ardından 32 yaşındaki genç mankeni şüpheli ölümü casusluk şüphesini de beraberinde getirdi. Galina Fedorova'nın meslektaşı Eva Tranovsi ve Letonyalı ve fotoğrafçısının verdiği çelişkili ifadeler sonrası savcılık soruşturma başlattı. İşte ünlü Galina Fedorova'nın şüpheli ölümü ve son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 12.9.2020 14:31 Son Güncelleme: 12.9.2020 14:34 ABONE OL
Son dakika haberler... Ünlü rus manken feci şekilde hayatını kaybetti! Galina Fedorova'nın şüpheli ölümü üzerine casus iddiası ortaya atıldı!

haberler… İtalya'da çekim nedeniyle botla beraber denizde açılan denizde boğularak feci şekilde can verdi. Rus güzelin bulunduğu botun NATO üssünün yakınlarında yer alması dikkatleri üzerine çekerken 32 yaşındaki mankenin casus olabileceği iddiası üzerinde duruluyor. Öte yandan Galina Fedorova'nın arkadaşlarının çelişkili ifadeleri nedeniyle savcılık soruşturma başlattı. İşte ünlü Galina Fedorova'nın şüpheli ölümü ve son dakika haberinin detayları…

RUS MANKEN FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ!

İddiaya göre; Denizde çekim yapmak amacıyla İtalya'nın Sardunya adasında şişme bot kiralayan ekip denize açıldı. Denizdeki çekim esnasında 32 yaşındaki genç manken Galina Fedorova dengesini kaybederek denize düştü ve kayalıklara çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak ifadeleri çelişkili bulan savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken genç mankenin casus olabileceği iddiaları ortaya atıldı…

Son dakika haberler... Ünlü rus manken feci şekilde hayatını kaybetti! Galina Fedorova'nın şüpheli ölümü üzerine casus iddiası ortaya atıldı!

BOĞULARAK CAN VERDİ

Rus model , meslektaşı Eva Tranovsi ve Letonyalı fotoğrafçı Yev Taranovs, İtalya'nın Sardunya adasında şişme bir bot kiralayarak denize açıldı. Fotoğrafçının iddiasına göre, denizde çekim yapacaklardı. Ancak 32 yaşındaki Galina Fedorova dengesini kaybederek bottan denize düştü ve kayalıklara çarparak hayatını kaybetti.

Son dakika haberler... Ünlü rus manken feci şekilde hayatını kaybetti! Galina Fedorova'nın şüpheli ölümü üzerine casus iddiası ortaya atıldı!

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Modelin cansız bedeni İtalyan liman idaresine ait bir devriye botu tarafından bulundu. İtalyan sahil güvenlik görevlileri botta yaptıkları araştırmada, bir drone ve çok sayıda içki şişesi buldu.

Olayın NATO'nun Avrupa'daki en önemli üssünün çok yakınında gerçekleşmesi casusluk şüphesinin doğmasına neden oldu.

Son dakika haberler... Ünlü rus manken feci şekilde hayatını kaybetti! Galina Fedorova'nın şüpheli ölümü üzerine casus iddiası ortaya atıldı!

Fotoğrafçıyla ölen modelin meslektaşının çelişkili ifadeler vermesi üzerine savcılık soruşturma başlattı.

'nın kesin ölüm nedeni otopsiyle anlaşılacak. Fotoğrafçının çekim için kullandığını iddia ettiği drone'a da savcılık el koydu. Grubun casusluk yaptığı, NATO karargahını drone ile çekmek istedikleri öne sürüldü. Fotoğrafçı sorgulanırken, savcı yardımcısı Enrico Lussu drone ile çekilen görüntülerin inceleneceğini söyledi.

Kaynak: NTV

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Son dakika haberler... Ünlü rus manken feci şekilde hayatını kaybetti! Galina Fedorova'nın şüpheli ölümü üzerine casus iddiası ortaya atıldı!
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