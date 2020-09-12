Son dakika haberler... Ünlü rus manken feci şekilde hayatını kaybetti! Galina Fedorova'nın şüpheli ölümü üzerine casus iddiası ortaya atıldı!

Son dakika haberler… İtalya'da çekim nedeniyle botla beraber denizde açılan Galina Fedorova denizde boğularak feci şekilde can verdi. Rus güzelin bulunduğu botun NATO üssünün yakınlarında yer alması dikkatleri üzerine çekerken 32 yaşındaki mankenin casus olabileceği iddiası üzerinde duruluyor. Öte yandan Galina Fedorova'nın arkadaşlarının çelişkili ifadeleri nedeniyle savcılık soruşturma başlattı. İşte ünlü rus manken Galina Fedorova'nın şüpheli ölümü ve son dakika haberinin detayları…
İddiaya göre; Denizde çekim yapmak amacıyla İtalya'nın Sardunya adasında şişme bot kiralayan ekip denize açıldı. Denizdeki çekim esnasında 32 yaşındaki genç manken Galina Fedorova dengesini kaybederek denize düştü ve kayalıklara çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak ifadeleri çelişkili bulan savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken genç mankenin casus olabileceği iddiaları ortaya atıldı…
BOĞULARAK CAN VERDİ
Rus model Galina Fedorova, meslektaşı Eva Tranovsi ve Letonyalı fotoğrafçı Yev Taranovs, İtalya'nın Sardunya adasında şişme bir bot kiralayarak denize açıldı. Fotoğrafçının iddiasına göre, denizde çekim yapacaklardı. Ancak 32 yaşındaki Galina Fedorova dengesini kaybederek bottan denize düştü ve kayalıklara çarparak hayatını kaybetti.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Modelin cansız bedeni İtalyan liman idaresine ait bir devriye botu tarafından bulundu. İtalyan sahil güvenlik görevlileri botta yaptıkları araştırmada, bir drone ve çok sayıda içki şişesi buldu.
Olayın NATO'nun Avrupa'daki en önemli üssünün çok yakınında gerçekleşmesi casusluk şüphesinin doğmasına neden oldu.
Fotoğrafçıyla ölen modelin meslektaşının çelişkili ifadeler vermesi üzerine savcılık soruşturma başlattı.
Galina Fedorova'nın kesin ölüm nedeni otopsiyle anlaşılacak. Fotoğrafçının çekim için kullandığını iddia ettiği drone'a da savcılık el koydu. Grubun casusluk yaptığı, NATO karargahını drone ile çekmek istedikleri öne sürüldü. Fotoğrafçı sorgulanırken, savcı yardımcısı Enrico Lussu drone ile çekilen görüntülerin inceleneceğini söyledi.
Kaynak: NTV