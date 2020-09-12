Trump yönetimi Kovid-19 kısıtlamalarına dayanarak 8 bin 800 refakatsiz çocuğu sınır dışı etti

CNN'nin haberine göre, ABD Sınır Devriye Şefi Yardımcısı Raul Ortiz, mahkemeye sunulan ifadesinde daha önce kamuoyuna duyurulmayan, sınır dışı edilen refakatsiz çocukların sayısına ilişkin bilgi verdi.

Ortiz, Trump yönetiminin, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin acil durum talimatı çerçevesinde 20 Mart'tan bu yana yeni kısıtlamalar doğrultusunda 159 binden fazla kişiyi sınır dışı ettiğini açıkladı.

Raul Ortiz, 159 bin kişi arasında ülkeden hemen çıkarılan 8 bin 800 refakatsiz çocuk ile 7 bin 600 aile ferdinin bulunduğunu kaydetti.

Ortiz'in ifadesine, Trump yönetiminin, kısa süre önce Kovid-19 kısıtlamaları çerçevesinde göçmen çocukların ruhsatlı ve gözlem altındaki merkezler yerine otellerde tutulmasına ilişkin tartışmalı uygulamaya ilişkin bir mahkeme kararını temyize götürmesi doğrultusunda başvuruldu.

Göçmen ve vatandaşlık hakları savunucuları, bu uygulamanın, çocukları tehlikeye attığı uyarısında bulunarak Trump yönetimini, kamu sağlığı savlarını, sert göçmenlik kısıtlamaları uygulamanın mazereti olarak kullanmakla eleştiriyor.