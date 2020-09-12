Venezuela Devlet Başkanı Maduro: “Petrol rafinerilerinin yakınlarında ABD ajanı yakalandı”

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada kuzeybatıdaki Falcon eyaletinde Amuay ve Cardon rafinerilerinde faaliyetlerde bulunan bir ABD ajanının yakalandığını duyurdu. Irak'taki Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) üslerinde denizci olarak hizmet veren ajanın özel silahlarla yakalandığını ifade eden Maduro, denizcinin üzerinde büyük miktarda dolar bulundurduğunu belirtti. Maduro, yakalanan şahsın gözaltına alındığını ve ifade verdiğini aktardı.

ABD'den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.