Abi kardeş 1 milyon 500 bin sterlin kazandı

İngiltere'de Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 14 yıl sonra bir ilk yaşandı. 57 yaşındaki Donald Fear isimli öğretmen, dünyaca ünlü yarışmada 1 milyon sterlin kazandı. 15 sorudan 13'ünü hiç zorlanmadan cevaplayan tarih tutkunu Fear, 20 dakika gibi rekor bir sürede çok iyi bir performans sergiledi. Fear, kazandığı paranın yüzde 70'ini aile üyelerine vermeyi ve geri kalanını rahat bir emeklilik için harcamayı planladığını söyledi. Donald'ın kardeşi Davyth Fear ise 12 ay önce aynı yarışmadan 500 bin sterlin kazanmıştı.