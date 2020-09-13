Avusturya Başbakanı Kurz: KOVİD-19 salgınında ikinci dalganın başlangıcındayız

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, bugün bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Kurz, korona virüs rahatsızlığı ile ilgili de bilgilendirme yaptı.

"İKİNCİ SALGININ BAŞLANGICINDAYIZ"



Avrupa'da korona virüs salgının etkisini yeniden arttırması ile birçok ülkede ikinci dalga paniği yaşanıyor. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz bugün yaptığı açıklamada, ülke genelinde Covid-19 vakalarında ani bir artışın yaşandığına dikkat çekerek, "Covid-19 salgınında ikinci dalganın başlangıcındayız" ifadelerini kullandı.

VAKALARIN ÇOĞU VİYANA'DAN

Kurz, vaka sayıları bu hızla artmaya devam ederse kısa süre içerisinde bin vaka sınırının aşılacağı konusunda uyarıda bulundu. Avusturya'da Cuma-Cumartesi günleri arasında 869 yeni vaka tespit edilirken, vakaların çoğunun başkent Viyana'da olduğu belirtildi.

33 BİN KİŞİ KORONA VİRÜSE YAKALANDI

Ülkede Cuma günü halka açık yerlerde zorunlu maske kullanımı bütün dükkanları ve kamu binalarını kapsayacak şekilde genişletildi. Öte yandan 9 milyon nüfusa sahip olan Avusturya'da şu ana kadar 33 bin 159 kişide korona virüs tespit edilirken, 756 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Bakan Dönmez: Kanuni sondaj gemimiz Karadeniz'de sondajlarına başlayacak

Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" safhası icra edildi