Belarus’taki protestolarda 400’ün üzerinde gözaltı

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, yaptığı açıklamada, saat 19.00 itibarıyla Minsk hariç ülke genelinde yapılan protesto gösterilerinin sona erdiğine dikkat çekti.

İzinsiz yapılan gösterilerde Minsk genelinde 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını kaydeden Çemodanova, bazı bölgelerdeki eylemlerde 100'e yakın protestocunun polise saldırmaya çalıştığını, emniyet güçlerinin ise havaya pompalı tüfekle ateş etmek zorunda kaldığını ifade etti. Çemodanova, polisin ses bombası kullanmadığını da savundu.

Ayrıca Çemodanova, Vitebsk şehrindeki gösterilerde ise 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesaplarında 100 kadar protestocunun Drozdı Mahallesine girdiği ve Belarus Seçim Komisyonu Başkanı Lidiya Yermoşina'nın evinin önünde toplanarak slogan attığı görüldü. Polis, Yermoşina'nın evinin önünde toplanan protestocuları havaya ateş açarak dağıttı.

Bazı protestocular, Muzafferler Caddesi'nden ayrıldıktan sonra Puşkin Meydanı'nda gösterilerini sürdürdü.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı. Protestocular yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunmuşlardı.