Dünya genelinde koronavirüs bilançosu yükseliyor! Can kaybı 924 bin 580

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 676 bin 601 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 198 bin 128'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 315 bin 858 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 131 bin 274'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 722 bin 832'ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 30 bin 593 olarak rapor edildi.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 23 BİN 029'A ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 23 bin 029'a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 399 bin 940'a çıktığı açıklandı.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 576 bin 697'e, virüs kaynaklı ölü sayısı 29 bin 747 oldu. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 373 bin 911'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 89 bin 59'a çıktığı bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 910'a yükseldiği aktarıldı.