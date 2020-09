Eski Yunan Bakandan tarihi Doğu Akdeniz itirafı! Doğu Akdeniz'deki Türkiye haklılığı bir kez daha gözler önüne serildi!

Doğu Akdeniz'deki Türkiye haklılığı bir kez daha gözler önüne serildi! Eski Yunan Bakan Kotzias'tan tarihi itiraf!

Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin sismik araştırmalarını hazmedemeyen Yunanistan alçak provokasyonlarına devam ederken Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'tan flaş bir itiraf geldi. Bölgedeki krizi için Türkiye ile müzakerelerde bulunması gerektiğini söyleyen Kotzias, Yunanistan'ın Kıta Sahanlığı iddiasının inandırıcı ve gerçekçi olmadığını belirterek Türkiye'nin haklılığını gözler önüne sermiş oldu.

Nikos Kotzias, açıklamalarında; Hala enerji bulamaya çalışıyoruz. O yüzden iki şey yapmalıyız. Öncelikle Türkiye'nin görüşü ne olursa olsun bu kaynakların çıkarılıp teslim edilmesini sağlamak. Çünkü Batı ve tüm Avrupa için yukarıdaki ikisine paralel bir üçüncü boru hattının var olması bize büyük katkı sağlayacak. İkincisi; uluslararası ilişkilerde her şey benim, her şey benim kontrolüm altında, her şey kendi başıma diyerek bencil olmamak. Çünkü Yunanistan bu şekilde sorunun bir parçası haline geliyor. Yapmanız gereken şey Türkiye'nin sadece Kıbrıs'ta değil tüm Doğu Akdeniz'de de ekonomik canlanmaya katmak için çalışmak. Bunun yolu ise müzakereden geçer. Ama Yunanistan'daki pek çok insanın yaptığı gibi, Binlerce millik Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi olmadığını düşünürseniz, sadece Meis adasının münhasır ekonomik bölgesinin Doğu Akdeniz'in yüzde yüzünü aldığını düşünürseniz yanılırsınız. Bu işler böyle olmaz. Bazı işler dikkat ister, dostane politika, uluslararası hukuk ve oyuna başka şeyleri koyulması gerekir. Karşı tarafı bize döndürmeyin.

