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'de ile normalleşme anlaşmasına tepkiler sürüyor

Halk Direnişi Birleşik Komutanlığı, ile (BAE) ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmasına karşı gelecek salı gününün "Ayaklanan halkın reddi günü" yapılması çağrısında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 13.9.2020 07:41 ABONE OL
Filistin'de İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepkiler sürüyor

Yapılan açıklamada, gelecek salı gününün "Halkın reddi günü" ilan edildiği, ülke çapında Filistin bayraklarının asılacağı belirtildi.

Bunun İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki anlaşmanın halk tarafından kesin olarak reddedildiğinin ifadesi olduğu, Abu Dabi ve Manama'da işgalcilerin bayraklarının dalgalandırılmasının kabul edilmediği kaydedildi.

Geçen cuma Manama'dan yapılan açıklamada, İsrail ile normalleşme anlaşmasına varıldığı duyurulmuştu. Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri de İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamıştı.

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Filistin'de İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepkiler sürüyor
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