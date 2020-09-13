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'da vaka sayıları endişe yarattı!

dört gün boyunca günlük 90 bin yeni vakası açıkladı. Hindistan; 8 Eylül’de günlük 95 bin 529 yeni koronavirüs vakası, 9 Eylül’de 96 bin 760 yeni vaka, 10 Eylül 97 bin 654 yeni vaka ve 11 Eylül Cuma günü ise 94 bin 409 yeni koronavirüs vakası açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.9.2020 13:05 Son Güncelleme: 13.9.2020 13:11 ABONE OL
Hindistan'da vaka sayıları endişe yarattı!

Hindistan, dört gün boyunca 90 binin üzerinde 'günlük' yeni koronavirüs vakası açıkladı. Hindistan'ın yükselen yeni vaka sayıları, halk arasında endişe yaratırken yetkililer yükselen rakamlar konusunda açıklama yapmadı.

Hindistan; 8 Eylül'de günlük 95 bin 529 yeni koronavirüs vakası, 9 Eylül'de 96 bin 760 yeni vaka, 10 Eylül 97 bin 654 yeni vaka ve 11 Eylül Cuma günü ise 94 bin 409 yeni koronavirüs vakası açıkladı. Son haftalarda Hindistan'daki ani yükseliş, halk arasında endişeye neden olurken yetkililer yükselen vaka sayılarının nedeni hakkında açıklama yapmadı.

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Hindistan'da vaka sayıları endişe yarattı!
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