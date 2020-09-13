Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İngiltere'den Skyfall füzeleri konusunda flaş uyarı: Rusya test ediyor

'den füzeleri konusunda flaş uyarı: test ediyor

'nin Savunma İstihbarat Şefi Jim Hockenhull, 'nın yıllarca dünyanın etrafında uçabilecek ve her an nükleer saldırı yapabilecek yeni füzesi hakkında uyardı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.9.2020 16:22 ABONE OL
İngiltere'den Skyfall füzeleri konusunda flaş uyarı: Rusya test ediyor

İngiltere'nin Savunma İstihbarat Şefi Jim Hockenhull, Rusya'nın yıllarca dünyanın etrafında uçabilecek ve her an nükleer saldırı yapabilecek yeni Skyfall füzesi hakkında uyardı.

Hockenhull, NATO tarafından Skyfall olarak da bilinen '9M730 Burevestnik füzesi hakkında, "Moskova, küresel erişime sahip ve beklenmedik yönlerden saldıracak sesten hızlı giden nükleer enerjili seyir füzesi sistemini test ediyor" dedi.

PUTİN: TAMAMEN YENİ BİR SİLAH TÜRÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Skyfall füzelerini "sınırsız menzil ve sınırsız manevra kabiliyetine" sahip "tamamen yeni bir silah türü" olarak nitelendirmişti. Rus yetkililer, Skyfall füzelerinin 2025 yılında hazır olacağını açıklamıştı.

Çin'den ABD'ye tepki! Çin, ABD’yi dünya barışının önündeki "en büyük tehdit" olmakla suçladı Doğu Akdeniz'de ipler Türkiye'nin elinde! Türkiye S-400’lerini 1 saatte aktif edebilir

ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere'den Skyfall füzeleri konusunda flaş uyarı: Rusya test ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA