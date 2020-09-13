Nepal'de toprak kayması: 9 ölü, 22 kayıp

Nepal'de meydana gelen toprak kaymasında 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu ölü sayısının 9'a yükseldiği, kayıp 22 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
9 ÖLÜ, 22 KAYIP
Nepal'in Sindhupalchok bölgesinde şiddetli yağışlar sonrası 2 noktada meydana gelen toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Kayıp olan 22 kişiyi bölgeye sevk edilen ekiplerce arama çalışmaları sürüyor.
19 EV YIKILDI
Yerleşim bölgelerinde meydana gelen toprak kayması sonucu bölgedeki 19 evin yıkıldığı belirtildi. Felaket nedeniyle 222 ailenin evsiz kaldığı belirtildi.Pasifik’in iki yakasında alarm Başkent Ankara’yı sağanak vurdu