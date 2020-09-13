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'de toprak kayması: 9 ölü, 22 kayıp

'de 2 bölgede meydana gelen şiddetli yağış, toprak kaymasına neden oldu. Yetkililer, ölü sayısının 9'a çıktığını, 22 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İHA
Giriş Tarihi: 13.9.2020 18:06 Son Güncelleme: 13.9.2020 18:31 ABONE OL
Nepal'de toprak kayması: 9 ölü, 22 kayıp

Nepal'de meydana gelen toprak kaymasında 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu ölü sayısının 9'a yükseldiği, kayıp 22 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

9 ÖLÜ, 22 KAYIP


Nepal'in Sindhupalchok bölgesinde şiddetli yağışlar sonrası 2 noktada meydana gelen toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Kayıp olan 22 kişiyi bölgeye sevk edilen ekiplerce arama çalışmaları sürüyor.

19 EV YIKILDI

Yerleşim bölgelerinde meydana gelen toprak kayması sonucu bölgedeki 19 evin yıkıldığı belirtildi. Felaket nedeniyle 222 ailenin evsiz kaldığı belirtildi.

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Nepal'de toprak kayması: 9 ölü, 22 kayıp
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