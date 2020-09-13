Pandemi tarihi yoksullaşmayı tetikledi

BM raporuna göre pandemi, barış zamanında dünyada yaşanan en büyük ekonomik durgunluğu tetikledi. 176 milyon kişinin yoksullaşma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.Dünya genelindeki vaka sayısı 28 milyon 683 bini aştı. 920 bin 264 kişi ise yaşamını yitirdi.Rusya: Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin ilk partisinin bölgelere gönderildiği duyuruldu.Hindistan: Bin 201 kişi daha öldü.Brezilya: 874 can kaybı daha.Arap ülkeleri: Fas'ta 33, Tunus'ta 4 kişi daha öldü. Ürdün'de vaka sayısı 206 ile zirve yaptı.Çekya: Bin 447 yeni vaka daha var.