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Putin 'Tamamen yeni bir silah türü' diyerek duyurmuştu: 'den füzeleri konusunda flaş uyarı!

'nin Savunma İstihbarat Şefi Jim Hockenhull, 'nın yıllarca dünyanın etrafında uçabilecek ve her an nükleer saldırı yapabilecek yeni füzesi hakkında uyardı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.9.2020 16:22 Son Güncelleme: 13.9.2020 16:46 ABONE OL
Putin 'Tamamen yeni bir silah türü' diyerek duyurmuştu: İngiltere'den Skyfall füzeleri konusunda flaş uyarı!

İngiltere'nin Savunma İstihbarat Şefi Jim Hockenhull, Rusya'nın yıllarca dünyanın etrafında uçabilecek ve her an nükleer saldırı yapabilecek yeni Skyfall füzesi hakkında uyardı.

Hockenhull, NATO tarafından Skyfall olarak da bilinen '9M730 Burevestnik füzesi hakkında, "Moskova, küresel erişime sahip ve beklenmedik yönlerden saldıracak sesten hızlı giden nükleer enerjili seyir füzesi sistemini test ediyor" dedi.



PUTİN: TAMAMEN YENİ BİR SİLAH TÜRÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Skyfall füzelerini "sınırsız menzil ve sınırsız manevra kabiliyetine" sahip "tamamen yeni bir silah türü" olarak nitelendirmişti. Rus yetkililer, Skyfall füzelerinin 2025 yılında hazır olacağını açıklamıştı.

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Putin 'Tamamen yeni bir silah türü' diyerek duyurmuştu: İngiltere'den Skyfall füzeleri konusunda flaş uyarı!
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