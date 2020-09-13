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Rus uzmanlar: İHA teknolojisinde ’nin gerisindeyiz

Giriş Tarihi: 13.9.2020 ABONE OL
Rus uzmanlar: İHA teknolojisinde Türkiye’nin gerisindeyiz
Türkiye'nin son yıllarda insansız hava araçları (İHA) teknolojisindeki attığı adımlar dünyanın dikkatini çekiyor. Türkiye'nin geliştirdiği İHA'lar son olarak Rusya'da gündem oldu. TürkRus.com sitesindeki habere göre Rus uzmanlar Türk İHA'larını masaya yatırdı. Rusya'da yayınlanan askeri sanayi dergisi Voenno- Promışlennıy Kuryer, İHA teknolojisinde ABD'nin gerisinde kaldıklarımı savunarak bu durumu eleştirdi. Haberde, "Türkiye'nin de bu alanda Rusya'dan ileride olduğu ve Türk İHA'larının Rus hava savunma sistemlerini kolayca avladığı" yorumuna yer verildi.

DÜNYA KONUŞUYOR
Daha önce ABD'de çıkan Breaking Defense dergisi ve İsrail'de yaynlanan Jerusalem Post gazetesi ile Yunan basınında da Türkiye'nin İHA'larda ne denli ilerlediği haber konusu olmuştu.
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Rus uzmanlar: İHA teknolojisinde Türkiye’nin gerisindeyiz
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