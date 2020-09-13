Son dakika haberi: Yunanistan'dan Türkiye açıklaması! 'Sorunu çözmenin tek yolu diyalog'

Son dakika haberine göre, Selanik'te "Helexpo Forum" kapsamında konuşma yapan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye diyalog mesajı geldi.

Son dakika haberi: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten flaş Türkiye açıklaması | Video

DİYALOG MESAJI!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye diyalog mesajı geldi. Selanik'te "Helexpo Forum" kapsamında yaptığı konuşmada Miçotakis, '2016'daki koşullarda yeniden görüşebiliriz. Sorunu çözmenin tek yolu diyalog' dedi.

"Erdoğan'la görüşür müsünüz?" sorusuna yanıt veren Miçotakis, 'Görüşürüm, görüşmemekten daha görüşmemekten iyidir' açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE'DEN DİYALOG VURGUSU

Milli Savunma Bakanı hulusi Akar Antalya Kaş'ta öenmli açıklamalarda bulundu. Akar; "İyilikten, iyi komşuluktan ve diyalogdan yana olduğumuzu her fırsatta söyledik. Ancak buna yanaşmayanlar için milletimizin menfaatlerini koruma görevimizden de asla taviz vermeyiz" dedi.

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