Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Yunanistan'dan Türkiye açıklaması! 'Sorunu çözmenin tek yolu diyalog'

Son dakika haberi: 'dan açıklaması! 'Sorunu çözmenin tek yolu diyalog'

Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gerilimine ilişkin yaptığı diyalog çağrısının ardından 'dan son dakika açıklaması geldi. 'Erdoğan ile görüşürüm' diyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Erdoğan'ın aleyhinde bir şey söylemediğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 13.9.2020 14:52 Son Güncelleme: 13.9.2020 14:54 ABONE OL
Son dakika haberi: Yunanistan'dan Türkiye açıklaması! 'Sorunu çözmenin tek yolu diyalog'

Son dakika haberine göre, Selanik'te "Helexpo Forum" kapsamında konuşma yapan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye diyalog mesajı geldi.

Son dakika haberi: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten flaş Türkiye açıklaması | Video

DİYALOG MESAJI!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye diyalog mesajı geldi. Selanik'te "Helexpo Forum" kapsamında yaptığı konuşmada Miçotakis, '2016'daki koşullarda yeniden görüşebiliriz. Sorunu çözmenin tek yolu diyalog' dedi.

"Erdoğan'la görüşür müsünüz?" sorusuna yanıt veren Miçotakis, 'Görüşürüm, görüşmemekten daha görüşmemekten iyidir' açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA! Komuta kademesi kritik noktada; Bakan Akar Kaş'ta

TÜRKİYE'DEN DİYALOG VURGUSU

Milli Savunma Bakanı hulusi Akar Antalya Kaş'ta öenmli açıklamalarda bulundu. Akar; "İyilikten, iyi komşuluktan ve diyalogdan yana olduğumuzu her fırsatta söyledik. Ancak buna yanaşmayanlar için milletimizin menfaatlerini koruma görevimizden de asla taviz vermeyiz" dedi.

Son dakika haberi: Yunan Cumhurbaşkanı'ndan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak adım! Meis adasında bir provokasyon daha... Eski Yunan Bakandan tarihi Doğu Akdeniz itirafı! Doğu Akdeniz'deki Türkiye haklılığı bir kez daha gözler önüne serildi! İngiliz Guardian Gazetesi'nden çarpıcı soru: Bu harita savunulabilir mi?

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Yunanistan'dan Türkiye açıklaması! 'Sorunu çözmenin tek yolu diyalog'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA