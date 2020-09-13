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Son dakika: Londra - Antalya uçağında skandal olay! Kadın yolcuya saldırdı...

’den Türkiye’ye gelen bir uçakta kökenli siyahi bir kadın ve İngiliz bir erkek arasında ‘ırkçılık tartışması’ çıktı. Çarşamba günü yaşanan olayda, siyahi kadın yolcu İngiliz erkek yolcu tarafından yumruklu saldırıya uğradı. İngiliz basını saldırgan yolcunun Antalya Havalimanı’nda Türk polisi tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.9.2020 14:20 Son Güncelleme: 13.9.2020 14:34 ABONE OL
Son dakika: Londra - Antalya uçağında skandal olay! Kadın yolcuya saldırdı...

İngiltere'nin başkenti Londra Gatwick Havalimanı'ndan Antalya'ya gelen İngiliz havayolu şirketine ait bir uçakta, ırkçılık tartışması çıktı.

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İngiliz bir adamın siyahi bir kadına yumrukla saldırdığı anlar görüntülendi.

YUMRUKLA SALDIRDI

Görüntülerde siyahi kadının, "Ben Afrikalıyım. Halkım hakkında hiçbir şey söyleme" ifadelerini kullanmasının ardından adamın ön koltuğa yönelerek kadın yolcuya doğru yumrukla saldırdığı anlar kaydedildi.

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Son dakika: Londra - Antalya uçağında skandal olay! Kadın yolcuya saldırdı...
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