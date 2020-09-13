Yunanistan Cumhurbaşkanı Meis Adası'nı ziyaret etti

Türkiye- Yunanistan arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, "Meis'in kurtuluşunun 77. yıl dönümü" için düzenlenen törene katılmak üzere bugün Meis Adası'na ziyarette bulundu. Sakelaropulu, törende bir konuşma yaptı.. Cumhurbaşkanı küstah açıklamalarıyla dikkat çekti.

"YUNANİSTAN ZOR VE TEHLİKELİ BİR DÖNEMDE"

Törende konuşma yapan Sakelaropulu, "zor ve tehlikeli bir dönem yaşadıklarını" belirterek, "Türk liderliğinin ülkelerine yönelik baskı ve saldırgan söylemlerinin arttığını" iddiasında bulundu.

"TÜRKİYE SABOTE EDİYOR"

"Türkiye'nin, Yunanlı ve Türkler tarafından çok uzun yıllar boyunca inşa edilmiş iyi komşuluk ve barış içinde yaşama ortamını sabote ettiğini" öne süren Sakelaropulu, "Türk liderlerin saldırgan söylemleri halklar arasında engelleri yükseltiyor, şüphe ve düşmanlık yaratıyor, aralarındaki bağları sarsıyor." diye konuştu.

'GELENEK VE GÖRENEKLERİNİ KORUYAN ADA' OLARAK NİTELENDİRDİ

"Meis'in kurtuluşunun 77. yıl dönümü" adı altında düzenlenen törenlere katılmak üzere Ada'da bulunan Sakelaropulu, Meis'in Yunanistan'ın hak talebinde "yüksek stratejik öneme sahip olduğunu" savunarak, "Adanın ahlaki öneme de sahip olduğunu ve takım adalarının doğu ucunda 5 bin yıl boyunca gelenek ve göreneklerini koruduğunu" söyledi.

"YUNANİSTAN DİPLOMASİ VE DİYALOG YOLUNU İZLİYOR"

Meis'teki Savaş Müzesi'ni de ziyaret eden Yunanistan Cumhurbaşkanı, "Atina'nın uluslararası camia ve ortaklarıyla da sürekli iş birliği ve iletişimde olduğunu" belirterek, ülkesinin diplomasi ve diyalog yolunu izlediğini öne sürdü.

Sakelaropulu, "Yunanistan'ın Türkiye ile diyaloğa uluslararası hukuk temelinde açık olduğunu ve kimseyi tehdit etmediğini" ileri sürerek, "Türkiye'nin Navtex'i yenilememesi doğru yönde bir adımdır. Hepimizin arzusu normallik ve sakinliğe geri dönmek olmalıdır." diye konuştu.

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