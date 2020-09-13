Yunanistan'da mülteci kampı küle döndü! Yunan yetkililer mültecilerin içler acısı halinin görüntülenmesine izin vermedi

DSÖ: HASAR ÇOK BÜYÜK

Yaşam koşulları zorlaşan ve kalacak yerleri olmadığı için tarlalarda yatan sığınmacılar, protestolarına devam ederken, Yunanlı yetkililerin kendilerine hala kalacak yer göstermediğini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü ise açıklama yaparak, "Moria kampındaki hasar çok büyük. DSÖ, zarar görenlerin sağlık hizmetlerine ulaşmasını önceliği haline getirdi" dedi.