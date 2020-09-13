Yunanistan'da mülteci kampı küle döndü! Yunan yetkililer mültecilerin içler acısı halinin görüntülenmesine izin vermedi

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda hafta başında çıkan yangında tamamen yanan Moria sığınmacı kampında yaşayan binlerce göçmen, yaşam koşullarını protesto etmeye devam ediyor. Yunan yetkililer sokaklarda ve tarlalarda yatan sığınmacıların görüntülenmesini engellediği belirtildi.
HABER YAPILMASINI ENGELLEDİLER
Yunanistan'daki en büyük sığınmacı kampı olan Moria'da çıkan yangın sonrasında 12 bine yakın insan ortada kaldı. Yunan gazeteci Liana Spyropoulou, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada göçmenlerin kötü yaşam koşullarını görüntüleyen gazetecilerin Yunan polisi tarafından engellediğini açıkladı.
Alman basını için çalışan Spyropoulou, "Polis, medyanın Midilli'deki evsiz sığınmacıların durumu hakkında haber yapmasını engelledi" ifadelerini kullandı.
DSÖ: HASAR ÇOK BÜYÜK
Yaşam koşulları zorlaşan ve kalacak yerleri olmadığı için tarlalarda yatan sığınmacılar, protestolarına devam ederken, Yunanlı yetkililerin kendilerine hala kalacak yer göstermediğini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü ise açıklama yaparak, "Moria kampındaki hasar çok büyük. DSÖ, zarar görenlerin sağlık hizmetlerine ulaşmasını önceliği haline getirdi" dedi.
Bild'in Yunan kökenli muhabiri Liana Spyropoulou geçtiğimiz yıl, Türkiye'deki Altınözü ve Kilis mülteci kamplarını inceledi. Yunanistan'daki Moria kampını da inceleyen Spyropoulou, "Ülkemden utanıyorum" dedi. Spyropoulou, Türkiye'de mültecilerin "çok ama çok iyi" durumda olduğunu vurguladı.
Spyropoulou, "Türkiye'de, Yunanistan'ın mültecilerle nasıl insanlık dışı bir oyun oynadığının, en zavallıların ve korunmasızların sırtından siyaset yapıldığının farkına vardım. Yunanistan'daki kampların durumundan utanıyorum. Mültecilerin toprakta yatması, açık havada ateşle yemek hazırlamak zorunda kalmasından sadece AB ve Birleşmiş Milletler'i sorumlu tutuyordum" diye yazdı.
Alman Bild'in Yunan kökenli muhabiri Liana Spyropoulou'dan Türkiye itirafı