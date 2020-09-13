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'da kampı küle döndü! Yunan yetkililer mültecilerin içler acısı halinin görüntülenmesine izin vermedi

Hafta başında 'ın Midilli Adası’nda çıkan yangında Moria sığınmacı kampı küle döndü. Yangından sonra evsiz kalam mülteciler sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Yunan yetkililer ise mültecilerin yaşam koşullarının görüntülenmesine dahi izin vermiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün hasarın çok büyük olduğunu bildirdiği bölgede göçmenlerin kötü yaşam koşullarını görüntüleyen gazetecilerin Yunan polisi tarafından engelleniyor.

DHA
Giriş Tarihi: 13.9.2020 12:41 Son Güncelleme: 13.9.2020 12:56 ABONE OL
Yunanistan'da mülteci kampı küle döndü! Yunan yetkililer mültecilerin içler acısı halinin görüntülenmesine izin vermedi

'ın Midilli Adası'nda hafta başında çıkan yangında tamamen yanan Moria sığınmacı kampında yaşayan binlerce göçmen, yaşam koşullarını protesto etmeye devam ediyor. Yunan yetkililer sokaklarda ve tarlalarda yatan sığınmacıların görüntülenmesini engellediği belirtildi.

Yunanistan'da mülteci kampı küle döndü! Yunan yetkililer mültecilerin içler acısı halinin görüntülenmesine izin vermedi

HABER YAPILMASINI ENGELLEDİLER

'daki en büyük sığınmacı kampı olan Moria'da çıkan sonrasında 12 bine yakın insan ortada kaldı. Yunan gazeteci Liana Spyropoulou, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada göçmenlerin kötü yaşam koşullarını görüntüleyen gazetecilerin Yunan polisi tarafından engellediğini açıkladı.

Yunanistan'da mülteci kampı küle döndü! Yunan yetkililer mültecilerin içler acısı halinin görüntülenmesine izin vermedi

Alman basını için çalışan Spyropoulou, "Polis, medyanın Midilli'deki evsiz sığınmacıların durumu hakkında haber yapmasını engelledi" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da mülteci kampı küle döndü! Yunan yetkililer mültecilerin içler acısı halinin görüntülenmesine izin vermedi

DSÖ: HASAR ÇOK BÜYÜK

Yaşam koşulları zorlaşan ve kalacak yerleri olmadığı için tarlalarda yatan sığınmacılar, protestolarına devam ederken, Yunanlı yetkililerin kendilerine hala kalacak yer göstermediğini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü ise açıklama yaparak, "Moria kampındaki hasar çok büyük. DSÖ, zarar görenlerin sağlık hizmetlerine ulaşmasını önceliği haline getirdi" dedi.

Yunanistan'da mülteci kampı küle döndü! Yunan yetkililer mültecilerin içler acısı halinin görüntülenmesine izin vermedi

Bild'in Yunan kökenli muhabiri Liana Spyropoulou geçtiğimiz yıl, Türkiye'deki Altınözü ve Kilis kamplarını inceledi. 'daki Moria kampını da inceleyen Spyropoulou, "Ülkemden utanıyorum" dedi. Spyropoulou, Türkiye'de mültecilerin "çok ama çok iyi" durumda olduğunu vurguladı.

Yunanistan'da mülteci kampı küle döndü! Yunan yetkililer mültecilerin içler acısı halinin görüntülenmesine izin vermedi

Spyropoulou, "Türkiye'de, 'ın mültecilerle nasıl insanlık dışı bir oyun oynadığının, en zavallıların ve korunmasızların sırtından siyaset yapıldığının farkına vardım. Yunanistan'daki kampların durumundan utanıyorum. Mültecilerin toprakta yatması, açık havada ateşle yemek hazırlamak zorunda kalmasından sadece AB ve Birleşmiş Milletler'i sorumlu tutuyordum" diye yazdı.

Alman Bild'in Yunan kökenli muhabiri Liana Spyropoulou'dan Türkiye itirafı

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Yunanistan'da mülteci kampı küle döndü! Yunan yetkililer mültecilerin içler acısı halinin görüntülenmesine izin vermedi
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