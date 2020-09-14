50 milyon yıldır görülmeyen sıcaklıklar geliyor

ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre dünya, son 50 milyon yıldır görülmeyen sıcaklıklara doğru ilerliyor. Bilim insanları, gezegenin dinozorlar çağından bu yana 4 farklı iklim durumu yaşadığını belirtiyor. Bunlar, "Sıcak Dünya (Sera)", "Ilık Dünya", "Soğuk Dünya" ve "Buzlu Dünya" diye adlandırılıyor. Yeni çalışmada araştırmacılar bu 4 iklim durumunu, son 50 yılda yapılan sondaj keşiflerinden elde edilen deniz dibi kayaçlarını kullanarak ayrıntılı biçimde haritalandırdı. Çalışmanın yazarlarından Prof. James Zachos, şöyle konuştu: "PCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) projeksiyonlarına göre, mevcut durum sürerse 2300'de küresel sıcaklıklar, gezegenin 50 milyon yıldır görmediği bir seviyeye gelecek."