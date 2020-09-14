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50 milyon yıldır görülmeyen geliyor

Giriş Tarihi: 14.9.2020 ABONE OL
50 milyon yıldır görülmeyen sıcaklıklar geliyor
ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre dünya, son 50 milyon yıldır görülmeyen sıcaklıklara doğru ilerliyor. Bilim insanları, gezegenin dinozorlar çağından bu yana 4 farklı iklim durumu yaşadığını belirtiyor. Bunlar, "Sıcak Dünya (Sera)", "Ilık Dünya", "Soğuk Dünya" ve "Buzlu Dünya" diye adlandırılıyor. Yeni çalışmada araştırmacılar bu 4 iklim durumunu, son 50 yılda yapılan sondaj keşiflerinden elde edilen deniz dibi kayaçlarını kullanarak ayrıntılı biçimde haritalandırdı. Çalışmanın yazarlarından Prof. James Zachos, şöyle konuştu: "PCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) projeksiyonlarına göre, mevcut durum sürerse 2300'de küresel sıcaklıklar, gezegenin 50 milyon yıldır görmediği bir seviyeye gelecek."
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50 milyon yıldır görülmeyen sıcaklıklar geliyor
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