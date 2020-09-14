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50 milyon yıldır görülmeyen sıcaklıklar geliyor! Mevcut durum sürerse...

'de yapılan yeni bir araştırmaya göre dünya, son 50 milyon yıldır görülmeyen sıcaklıklara doğru ilerliyor. insanları, gezegenin dinozorlar çağından bu yana 4 farklı iklim durumu yaşadığını belirtiyor.

Giriş Tarihi: 14.9.2020 09:55 Son Güncelleme: 14.9.2020 10:13 ABONE OL
50 milyon yıldır görülmeyen sıcaklıklar geliyor! Mevcut durum sürerse...

Bunlar, "Sıcak Dünya (Sera)", "Ilık Dünya", "Soğuk Dünya" ve "Buzlu Dünya" diye adlandırılıyor.

50 milyon yıldır görülmeyen sıcaklıklar geliyor! Mevcut durum sürerse...

Yeni çalışmada araştırmacılar bu 4 iklim durumunu, son 50 yılda yapılan sondaj keşiflerinden elde edilen deniz dibi kayaçlarını kullanarak ayrıntılı biçimde haritalandırdı.

50 milyon yıldır görülmeyen sıcaklıklar geliyor! Mevcut durum sürerse...

Çalışmanın yazarlarından Prof. James Zachos, şöyle konuştu:

50 milyon yıldır görülmeyen sıcaklıklar geliyor! Mevcut durum sürerse...

"PCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) projeksiyonlarına göre, mevcut durum sürerse 2300'de küresel sıcaklıklar, gezegenin 50 milyon yıldır görmediği bir seviyeye gelecek."

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50 milyon yıldır görülmeyen sıcaklıklar geliyor! Mevcut durum sürerse...
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