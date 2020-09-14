ABD: Hafter blokajı kaldıracak

ABD'nin Libya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in "tüm enerji sektörünün yeniden açılmasına izin vereceğini ve bunu şahsen taahhüt ettiğini" ilettiği belirtildi. Hafter saflarındaki milis ve yabancı paralı askerler, ocak ayında, ülkenin petrol kaynaklarının yüzde 80'inden fazlasına ev sahipliği yapan doğu bölgelerinde petrol üretim ve ihracını zorla durdurmuştu. Öte yandan Hafter'in kontrolündeki Merc kentinde ağırlaşan yaşam şartlarını protesto etmek isteyen göstericilere milislerce ateş açılması sonucu en az 5 kişi yaralandı.