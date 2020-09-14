Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri CIA'den şoke eden İran iddiası! Tahran Süleymani'nin intikamını böyle alacaktı

'den şoke eden iddiası! Tahran Süleymani'nin intikamını böyle alacaktı

'den şoke eden bir rapor yayımlandı. ABD’nin Bağdat’ta düzenlediği saldırı sonucu öldürülen Kasım Süleymani’ye karşılık ABD’den intikam almak isteyen 'ın ABD'nin, Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a suikast düzenleyeceği iddia edildi. CIA'nin yayımladığı raporda suikast girişiminin başarılı bir şekilde engellendiği kaydedildi.

DHA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 15:34 Son Güncelleme: 14.9.2020 15:46 ABONE OL
CIA'den şoke eden İran iddiası! Tahran Süleymani'nin intikamını böyle alacaktı

ABD'nin Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA) ABD'nin 3 Ocak'ta düzenlediği hava saldırısı ile öldürülen İranlı General Kasım Süleymani ile ilgili yeni bir rapor yayımladı. CIA, İran'ın, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin 'intikam' olarak ABD'nin, Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a suikast düzenlemeyi planladığını iddia etti. İddia edilen "suikast planının" ABD istihbaratı ve hükümet yetkilileri tarafından değerlenirildiği ve 66 yaşındaki Büyükelçi Lana Marks'a yönelik tehditlerin daha somut hale dönüştüğü an, suikast girişiminin başarılı bir şekilde engellendiği kaydedildi.

"TRUMP'TAN BİR SALDIRI PLANI DAHA"

Öte yandan ABD istihbaratına yakın medya kuruluşları ise, ABD'de yaklaşan 3 Kasım Başkanlık seçimleri öncesi, Donald Trump'ın güç gösterisi için yeni bir saldırı girişiminde bulunabileceğini de iddia etti.

NE OLMUŞTU?

İran'ın Orta Doğu'daki faaliyetlerinin arkasında olan Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi gündeme adeta bomba gibi düşmüştü. 3 Ocak 2020 tarihinde Başkan Trump'ın bizzat talimatıyla suikaste uğrayan Kasım Süleymani, doğrudan dini lider Ali Hamaney'e bağlı Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutanı görevini üstleniyordu.

İran’dan ABD’ye sert uyarı: "Daha ağır intikam yolda" Kasım Süleymani suikastinde flaş gelişme! O isim idam edildi

ARKADAŞINA GÖNDER
CIA'den şoke eden İran iddiası! Tahran Süleymani'nin intikamını böyle alacaktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA