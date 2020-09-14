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Dünyada Kovid gelişmeleri vakalar 29 milyonu geçti

Giriş Tarihi: 14.9.2020 ABONE OL
Dünyada Kovid gelişmeleri vakalar 29 milyonu geçti
Dünya geneli: Vaka sayısı 29 milyon 15 bini aştı. 924 bin 610 kişi yaşamını yitirdi. 20 milyon 813 bin 150 kişi iyileşti.
Hindistan: Son 24 saatte 94 bin yeni vaka var.
Brezilya: 814 kişi daha yaşamını yitirdi.
Avustralya: Toplam can kaybı 810'a yükseldi.
Güney Afrika: Kovid- 19 vaka sayısı 648 bini aştı.
Macaristan: Okullar kapatılmayacak.
İngiltere: Oxford Üniversitesi'nin aşı çalışmalarına yeniden başladığı duyuruldu.
ABD: Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 677 artarak 198 bin 150'ye yükseldi.
Rusya: Son 24 saatte 5 bin 488 yeni vaka ve 119 can kaybı var.
Fransa: Günlük vaka artışı 10 binin üzerini çıktı.
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Dünyada Kovid gelişmeleri vakalar 29 milyonu geçti
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