Dünyada Kovid gelişmeleri vakalar 29 milyonu geçti

Dünya geneli:
Vaka sayısı 29 milyon 15 bini aştı. 924 bin 610 kişi yaşamını yitirdi. 20 milyon 813 bin 150 kişi iyileşti.
Hindistan:
Son 24 saatte 94 bin yeni vaka var.
Brezilya:
814 kişi daha yaşamını yitirdi.
Avustralya:
Toplam c
an kaybı 810'a yükseldi.
Güney Afrika:
Kovid- 19 vaka sayısı 648 bini aştı.
Macaristan:
Okullar kapatılmayacak.
İngiltere:
Oxford Üniversitesi'nin aşı çalışmalarına yeniden başladığı duyuruldu.
ABD:
Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 677 artarak 198 bin 150'ye yükseldi.
Rusya:
Son 24 saatte 5 bin 488 yeni vaka ve 119 can kaybı var.
Fransa:
Günlük vaka artışı 10 binin üzerini çıktı.