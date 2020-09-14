Dünyada Kovid gelişmeleri vakalar 29 milyonu geçti

Vaka sayısı 29 milyon 15 bini aştı. 924 bin 610 kişi yaşamını yitirdi. 20 milyon 813 bin 150 kişi iyileşti.Son 24 saatte 94 bin yeni vaka var.814 kişi daha yaşamını yitirdi.Toplaman kaybı 810'a yükseldi.Kovid- 19 vaka sayısı 648 bini aştı.Okullar kapatılmayacak.Oxford Üniversitesi'nin aşı çalışmalarına yeniden başladığı duyuruldu.Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 677 artarak 198 bin 150'ye yükseldi.Son 24 saatte 5 bin 488 yeni vaka ve 119 can kaybı var.Günlük vaka artışı 10 binin üzerini çıktı.