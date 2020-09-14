Londra- Antalya uçağında ırkçı saldırı

Londra-Antalya uçuşunu yapan bir uçak iki yolcunun kavga etmesiyle karıştı. Havayolu firması easy- Jet'le Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye uçan ve ırkçı söylemlerde bulunduğu öne sürülen bir erkek yolcu, siyahi bir kadına yumruk attı. Uçağın inmesiyle birlikte polisin saldırganı gözaltına aldığı bildirildi. Kamera görüntülerinde kadın yolcunun, "Ben Afrikalıyım. Halkımla ilgili hiçbir şey söyleyemezsin" dediği duyuldu. Bunun üzerine adamın koltuğundan kalkıp kadına yumruk salladığı görüldü. Olayın şahitlerine göre saldırıya uğrayan siyahi kadın, adamın daha önce ırkçı tacizde bulunduğu bir arkadaşını savundu.