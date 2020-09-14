Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Nijerya'da köye baskın: 21 kişi kaçırıldı

'da köye baskın: 21 kişi kaçırıldı

ülkelerinden 'nın kuzeybatısında silahlı kişilerin düzenlediği baskında 21 kişi kaçırıldı.

AA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 08:04 Son Güncelleme: 14.9.2020 08:05 ABONE OL
Nijerya'da köye baskın: 21 kişi kaçırıldı
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kaduna eyaletine bağlı Udawa köyüne kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce baskın düzenlendi.

Baskında aralarında çocukların da bulunduğu 21 kişi kaçırıldı, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Muhammad Jalige, olayı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Jalige, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade ederek, kaçırılanlar için arama kurtarma çalışması başlatıldığını söyledi.

MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANMIŞTI

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Nijerya'da köye baskın: 21 kişi kaçırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA