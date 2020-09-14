Pakistan Başbakanı Khan: “Tecavüzcüler alenen asılmalı veya kimyasal olarak hadım edilmeli”

Pakistan Başbakanı Imran Khan, "Hüküm giymiş tecavüzcüler alenen asılmalı veya kimyasal olarak hadım edilmeli" dedi.

Pakistan'da geçtiğimiz hafta Lahor-Sialkot otoyolunda mahsur kalan iki çocuk annesi bir kadın, Gujjarpura bölgesinde iki kişinin silah zoruyla çocuklarının gözü önünde tecavüze uğramıştı. Olay ülkede infiale neden olmuştu. Pakistan Başbakanı Imran Khan, bugün yaptığı açıklamada Lahor'da yaşanan tecavüz olayına değinerek, suçluların alenen asılması gerektiğine inandığını ifade etti. "Hüküm giymiş tecavüzcüler alenen asılmalı veya kimyasal olarak hadım edilmeli" diyen Başbakan Khan, ancak idamın Avrupa Birliği (AB) tarafından Pakistan'a verilen "GSP-Plus" ticaret statüsünü tehlikeye atabileceğini aktardı.

Khan, tecavüzcülerin gelecekte suçu tekrar işleyememeleri için birçok ülkede olduğu gibi suçun derecesine göre "kimyasal veya cerrahi olarak hadım edilmesi" gerektiğini vurguladı. "Bu tür suçluları kalıcı olarak cezalandırmak için yeni yasalara ihtiyacımız var" diyen Başbakan Khan, cinsel suçlarla sadece polisin değil tüm toplumun mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi. Başbakan, otoyol tecavüzünün baş zanlısı Abid Ali'nin daha önce 2013'te de toplu tecavüz olayına karıştığını aktarırken, polis tarafından zanlının tutuklandığını ifade etti.

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, diğer zanlıyı arama çalışmalarının devam ettiği ve yapılan incelemeler sonucunda pozitif bir DNA eşleşmesi bulunduğu aktarıldı.

AB tarafından 2014'te Pakistan'a verilen Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP-plus) ticaret statüsü, ülkelerin insan hakları gibi uluslararası sözleşmelere uymasına bağlı olarak devam ediyor.