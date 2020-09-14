Rusya'nın coronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! Rusya sağlık Bakanlığı'ndan Covid-19 aşısı açıklaması...

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'nın coronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! Rusya sağlık Bakanlığı'ndan açıklaması...

Coronavirüs pandemisi ile mücadelede aşı ve ilaç çalışmaları hızla devam ederken 'dan son dakika açıklaması geldi. Rusya'nın 11 Ağustos tarihinde tescillediği Sputnik-V adlı Covid-19 aşısında yeni bir gelişme yaşandı. Rusya'nın sonuç verdi mi? Aşının yan etkileri var mı? İşte Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklama...

Giriş Tarihi: 14.9.2020 17:28 Son Güncelleme: 14.9.2020 17:29 ABONE OL
Rusya'dan coronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan covid-19 aşısı açıklaması...

'da üretilen ve 11 Ağustos tarihinde tescillenen coronavirüs aşısında son dakika gelişmesi yaşandı. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, aşının Pazartesi gününe kadar ülkenin tüm bölgelerine ulaşacağını ifade ettiği aşı bugün itibariyle tüm ülkeye dağıtıldı. İşte son dakika haberin detayları...

Rusya'dan coronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan covid-19 aşısı açıklaması...

AŞININ YAN ETKİLERİ VAR MI?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; gönüllüler üzerinde yapılan aşıların ilk sonuçlarının çok olumlu olduğu belirtildi. Gönüllüler üzerinde herhangi bir yan etki gözlenmediği ifade edilirken sadece birkaç kişinin acı hissi duyduğu bildirildi.

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Rusya'dan coronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan covid-19 aşısı açıklaması...

30 ÜLKEDEN TALEP VAR

'nın coronavirüs aşısından tescilin ardından 3. klinik araştırmaları da böylece başlamış oldu. Rus vatandaşları arasında aşıya hala karşı olanların olduğu ifade edilirken bunun normal olduğu ve aşının zaman içerisinde kendisini kanıtlayacağı belirtildi. Ayrıca aşıya dünyadan talepler gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 30 ülkeden aşı siparişi yapıldığı belirtildi. Ancak Rusya'nın kendi ihtiyacını karşılamak için 80 milyon doz aşı üretimini yakalaması gerekiyor. bunun da önümüzdeki yıl ortasında mümkün olabilecek.

Rusya'dan coronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan covid-19 aşısı açıklaması...

'da Kovid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşısının tescil edilmesinin üzerinden bir ay geçmeden dünyanın en etkili bilim dergisi The Lancet bugün aşının klinik araştırmalarnın ilk iki aşamasında edinilen sonuçları yayınladı. Yayınlanan makale yabancı uzmanların yönelttiği eleştirilere yanıt verirken uzun zamandır beklenen bir konuya da açıklık getiriyor: Rus bilim insanları tarafından geliştirilen ve dünyada tescil edilen ilk koronavirüs aşısı, hastalıkla mücadelede etkili olmasının yanı sıra güvenli de.

AŞININ GÜVENLİ OLDUĞU TEYİT EDİLDİ

Gamaleya Araştırma Enstitüsü uzmanlarının makalesinde yer alan en önemli sonuçlardan biri Sputnik V aşısının güvenli bir aşı olması. Klinik testlerin birinci ve ikinci aşamasında uzmanlar, değerlendirilen kriterler çerçevesinde, aşının yol açtığı ciddi bir yan etkiye rastlamadı. Bu tür bir sonuca aşı adaylarının birçoğunda karşılaşılan bir durum değil, nitekim bazılarında ciddi yan etkilerin oranı yüzde 25'e kadar varıyor.

Rusya'dan coronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan covid-19 aşısı açıklaması...

UZUN SÜRELİ BAĞIŞIKLIK SAĞLIYOR

The Lancet'te yayınlanan makalede ayrıca Sputnik V'nin etkin olduğuna dair bilimsel kanıtlar sunuluyor. Bu kanıtlardan biri, aşının, eşsiz iki aşamalı uygulama özelliği sayesinde, aşılananların tamamının vücudunda koronavirüse karşı uzun süreli bağışıklık sağladığına yönelik. Gamaleya Araştırma Merkezi'nin Başkan Yardımcısı Denis Logunov, aşılananların tamamında hümoral ve hücresel bağışıklık yanıtının gözlendiğini, bunun Kovid-19'dan güvenilir düzeyde korunmak için yeterli olacağını ifade etti.

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Rusya'nın coronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! Rusya sağlık Bakanlığı'ndan Covid-19 aşısı açıklaması...
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